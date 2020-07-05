BİM kurbanlık fiyatları açıklandı mı? BİM kurbanlık fiyatları 2020

05 Temmuz 2020 Pazar 15:21 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:21

BİM kurbanlık fiyatları açıklandı mı? sorusunun yanıtı kurban bayramı öncesi araştırılıyor. Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Kurban bayramı öncesi BİM kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. BİM marketin kurban bayramı için belirlediği BİM kurbanlık fiyatları 2020 hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BİM KURBANLIK FİYATLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Müşterilerinin merakla beklediği BİM kurbanlık fiyatları 2020 henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz sene BİM'de kurbanlıklar mağazadan teslim, eve teslim ve bağış şeklinde yapıldı. BİM 2020 kurbanlık fiyatları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

BİM'de sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor.

BİM'de kurbanlıklar özenle seçilir.

Kesimler dini usüllere uygun bir şekilde zamanında yapılır.

Kesim ve paketleme işletmeleri özenle seçilir.

Veteriner hekimlerin kontrolünde kesim yapılır.

Kurban kolileri özenle hazırlanır.

Güvenli sevkiyat yapılır.

Diyanet işleri başkanlığının iznine tabidir ve bu izinleri de almıştır.