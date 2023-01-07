İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
Ekonomi

BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına 'fiyat sabitleme ve indirim' çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
ABONE OL

BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250'den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.