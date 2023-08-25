BİM kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Okulların açılmasına az bir zaman kala BİM'in hazırladığı okul malzemeleri satışa sunuldu. Bu sene için hazırlanan BİM kırtasiye ürünleri arasında; Defter çeşitleri, kalemler, fırçalar, silgiler, okul setleri, okul çantaları, not kağıdı, yapıştırıcı ve resim defteri gibi aktüel ürünler dikkat çekiyor. Peki BİM okul malzemeleri 2022 kataloğunda neler var? BİM kırtasiye ürünleri (okul malzemeleri) kataloğu

BİM OKUL MALZEMELERİ KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'in okul ihtiyaçları kapsamında hazırlamış olduğu kırtasiye ürünleri kataloğu Cuma günü satışa sunuldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürüyor. BİM kırtasiye malzemeleri ile öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulan BİM okul malzemeleri 2023 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuldu.

BİM AKTÜEL OKUL MALZEMELERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM kırtasiye ürünleri kampanyasında; Okul Çantası, Ponponlu Figürlü Kalem Kutusu, Spiralli Resim Defteri, Yıkanabilir Keçeli Kalem, Pastel Boya, sulu boya fırçası ve okul için gerekli birçok kırtasiye ürünü uygun fiyattan satılacak.

BİM 25 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasınında bizleri Kırtasiye ve Okul ürünleri grubunda Okul Çantaları karşılıyor.

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; North Pacific Çocuk Sırt Çantası 169 TL, North Pacific Yetişkin Okul Çantası 199 TL, North Pacific Anaokulu Çantası 159 TL, North Pacific Okul Çantası 149 TL, North Pacific Ponponlu İlkokul Çantası 249 TL, Studi Sırt Çantası 149 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 79 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 189 TL, Lisanslı Beslemeli İlkokul Çantası 209 TL

BİM kırtasiye ürünleri kataloğundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor. TRT Çocuk Lisanslı 2 Bölmeli Kalem Kutusu 89 TL, Studi Peluş Figürlü Kalem Kutusu 69 TL, Studi Kalem Kutusu 45 TL, Studi Metal Kalem Kutusu 59 TL, Studi Eğlenceli Kalem Kutu 99 TL, Studi Beslenme Kabı 19,50 TL, Studi Çelik Matara 99 TL, Studi Matara 69 TL, Studi Alüminyum Matara 89 TL'den satılıyor.

BİM okul malzemeleri kataloğunda çeşit çeşit kalemler de bulunuyor. Faber Castell 4'lü Desenli Kurşun Kalem 35 TL, Faber Castell 4'lü Silgili Kurşun Kalem 37 TL, Faber Castell 4'lü Başlık Kalemi 39,50 TL, Faber Castell 8'li Silgi 49 TL, Rotring Visumax 0,7 mm Uçlu Kalem 29 TL, Büyük Boy Suluboya 139 TL, Keçeli Kalem 99 TL, Pastel Boya 99 TL, Renkli 10'lu Tükenmez Kalem 119 TL, Fosforlu Kalem 65 TL, Üçgen Tüp Kuru Boya 79 TL, Sınav Silgisi 39 TL, Başlık Kalemi 39,95 TL, Okul Seti 39,50 TL,

Studi 12'li Suluboya 13,50 TL, Kral Şakir Tritan Matara 69 TL, Faber Castell 12'li Suluboya 24,90 TL, Faber Castell 18'li Pastel Boya 54,50 TL, Studi 3'lü Suluboya Fırçası 19,50 TL, Bic Kuru Boya Kalemi 24'lü 49 TL, Bic Silinebilir Pastel Boya 24'lü 29,50 TL, Bic 12'liKeçeli Kalem 29,50 TL, Studi Tüp 12'li Kuru Boya Kalemi 27,50 TL, Studi Kuru Boya Kalemi 29,50 TL, Studi Suluboya Kabı 9,50 TL, Studi Jumbo 12'li Keçeli Kalem 29,50 TL, Studi 12'li Pastel Boya 12,50 TL, Studi Çevirmeli Pastel Boya 59 TL, Studi Jumbo 12'li Yıkanabilir Keçeli Kalem 39,50 TL

Studi Figür Silgili Yumurtlayan Kalem 19,50 TL, Studi İçi Taşlı ve Çiçekli Versatil Kalem 9,75 TL, Studi Sevimli Kalem, Silgi, Kalemtıraş Set 29 TL, Studi Şekilli Silgi ve Kalemtıraş Seti 19,50 TL, Studi Tükenmez Kalem 6'lı 14,50 TL, Studi 8'li Renkli Tükenmez Kalem 19,50 TL, Işıklı Tükenmez Kalem 24,50 TL, Studi İnek Figürlü Tükenmez Kalem 24,50 TL, Studi Trend Tükenmez Kalem 24,50 TL,

BİM aktüel Kırtasiye kataloğunda fırsat ürünleri devamında; Studi Makaron Fosforlu Kalem 39,50 TL, Studi Çift Taraflı Keçeli Kalem 5'li 14,50 TL, Studi 12'li İnce Uçlu Keçeli Kalem 24,50 TL, Studi Fosforlu Kalem 4'lü 19,50 TL, Studi Tekli Fosforlu Kalem 5,75 TL, Studi Silici Set 23,50 TL, Studi Proje Çantası 34,50 TL, Studi 13 Bölmeli Evrak Dosyası 39,50 TL, Studi 40'lı Telli Sunum Dosyası 42,50 TL, Studi Zarf Dosya Çeşitleri 12,50 TL, Studi A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 5,25 TL, Studi 100'lü Şeffaf Poşet Dosya 29,50 TL, Studi Sekreterlik 19,50 TL,

BİM kırtasiye malzemelerindeki defter çeşitleri ise; Studi Spiralli 30×50 cm Resim Defteri 27,50 TL, Studi Spiralli Resim Defteri 14,50 TL, Spiralli resim defteri 15,50 TL, A4 200 yaprak 5 kapaklı 3+2 defter 69 TL, Yapışkanlı not defteri seti 47,50 TL, A6 96 yaprak not defteri 8,50 TL, 30 yaprak müzik defteri 9,50 TL, 96 yaprak A5 PP kapaklı spiralli defter 12,50 TL, 60 yaprak dikişli defter 14,50 TL fiyatla, 72 yaprak spiralli defter 17,50 TL olacak.

BİM Kırtasiye ürünler kataloğu içinde özenle seçilmiş olan Kırtasiye ürünleri ve Okul malzemeleri devamında; Studi Mantar Pano 29,50 TL, Studi Renkli 100 Yaprak Fotokopi Kağıdı 29,50 TL, Studi 5'li Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 4,75 TL, Studi 5'li Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 4,75 TL, Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 2,75 TL,Studi 10'lu El İşi Kağıdı 10,50 TL, Studi Yapışkanlı Kağıt 4,75 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 12,50 TL, Studi Beyaz Tutkal 9,50 TL, Studi Stick Yapıştırıcı 12,50 TL,

Studi Sıvı Yapıştırıcı 6,50 TL, Studi Yaldızlı Bant Seti 27,50 TL, Studi 3'lü Yapıştırıcı Bant 12,50 TL, Faber Castell Stick Yapıştırıcı 23,50 TL, Faber Castell 2'li Tahta Kalemi 32,50 TL, Studi 3'lü Beyaz Tahta Kalemi 9,50 TL, Studi Ambalaj Lastiği 9,75 TL, Studi Eğlenceli Etiket Çeşitleri 12,50 TL, Studi Makas 9,75 TL, Studi Pergelli Çizim Seti 19,50 TL, Studi Şekilli Ataşlar 16,50 TL, Studi 40'lı Renkli Ataş 5 TL, Studi 24'lü Etiket 5 TL, Studi Çizgili-Kareli Not Defteri 7,75 TL, Studi A4 30 Yp Müzik Defteri 9,50 TL olarak raflarda yerini aldı.