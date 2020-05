BİM 5 Mayıs Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 5 Mayıs 2020 aktüel indirim kataloğu

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:39

BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel 5 Mayıs kataloğunda; makyaj aynalı taşınabilir şarj aleti 59,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. BİM'de bu kafta kişisel bakım ürünleri yoğunlukta. İşte 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.

BİM 5 MAYIS AKTÜEL KATAOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM tarafından yapılan duyuruda Koronavirüs mücadelesi kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma günü olan aktüel ürünler satışı 30 Nisan günü yapılacaktır. BİM 5 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda ise; Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti, Impulse Kadın Deodorant, Moira Duş Jeli, L'Oreal Paris 3'ü Bir Arada Krem Şampuan, New Well Aydınlatıcı Palet 3'lü, Hydro Boost Neutrogena Yüz Temizleyici, Aqua Di Polo Parfüm Edp Kadın Erkek, Nivea Urban Skin Krem 50 ml ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli aktüel ürünleri...

5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulan BİM aktüel kataloğunda; Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti 4000 mAh 59,90 TL,

Impulse Kadın Deodorant 75 ml 13,90 TL, Moira Duş Jeli 400 ml 15,90 TL, Moira Vücut Parfümü 215 ml 19,90 TL, Pomellos Parfümlü Kolonya 250 ml 16,90 TL,

L'Oreal Paris 3'ü Bir Arada Krem Şampuan 450 ml 16,90 TL, Wilkinson Aile Boyu 10'lu Traş Bıçağı 6,95 TL, Doğal Kabak Lif 9,95 TL, Cansınbant Yara Bandı 20 Adet 2,45 TL, Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml 9,95 TL, Pasta Del Capitano Diş Macunu 75 ml 10,90 TL,

Blenior Isıtıcılı Roll-On Set 18,90 TL, Blenior Ağda Roll-On Kartuş 100 ml 5,95 TL, Blenior Ağda Bezi 10 Adet x 20 cm 1,50 TL, Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 6,95 TL,

Protex Katı Sabun 90 gr 7,95 TL, Kod 8 Sıvı Sabun 500 ml 8,50 TL, Sleepy Makyaj Temizleme Mendili 3x20 Adet 9,95 TL, Işıl Güzellik Sabunu 100 gr 3,45 TL

Sır Bio Çok Amaçlı Temizleyici 750 ml 10,90 TL, AKS Yüzey Temizleyici 4 Litre 10,90 TL, Fakir Halı Şampuanı 1 Litre 8,90 TL, Sır Tuvalet Temizleyici Jel 750 ml 7,95 TL

Parex Pişirme Kağıdı 10'lu 4,50 TL, New WellFar Paleti 6'lı 17,90 TL, New Well Likit Mat Ruj 9,95 TL

New Well Aydınlatıcı Palet 3'lü 14,90 TL, Aqua Di Polo Parfüm Edp Kadın Erkek 50 ml 24,90 TL, Maybelline Volume Express Maskara 17,90 TL, 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL

Pretty by Flormar Ruj 8,95 TL, Pretty by Flormar Dipliner 8,95 TL, Golden Rose Sweet Color OJe 2,50 TL, Naturalove Çıt Çıt Toka 5,95 TL, Naturalove Taç 7,95 TL, Naturalove Şerit Toka 4,95 TL, Naturalove Yazılı Toka 5,95 TL, Naturalove Küpe 3'lü 5,95 TL

Hydro Boost Neutrogena Yüz Temizleyici 400 ml 17,90 TL, Solingen Seyahat Seti 14,90 TL, Baskılı Çanta 14,90 TL, Eğimli Ayak Törpüsü 5,95 TL, Ayak Bakım Maskesi 6,95 TL, Foot Doctor Koku Giderici Ayak Deodorantı 150 ml 7,95 TL, Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 150 ml 6,95 TL, Göz Çevresi Maskesi 30'lu 6,95 TL,

Desenli Makyaj Organizeri 12,90 TL, 3 Bölmeli Makyaj Organizeri 8,95 TL, Prizma Makyaj Organizeri 6,95 TL, Nivea Urban Skin Krem 50 ml 24,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel 5 Mayıs kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merakla araştırıyor. Her hafta salı ve cuma günleri avantajları tüketicilerle buluşturan Bim, yurdun dört bir tarafından hizmet veriyor.

BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Fakat koronavirüs önlemleri kapsamında BİM'in kapanış saati 20.00 olarak düzenlendi.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.