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Ekonomi

BİM'de bu cuma neler var? BİM 12 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kamp sandalyesi, katlanır ahşap bistro set, pompalı termos, PVC masa örtüsü, metal servis maşası çeşitleri ve piknik malzemeleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe sulama aksesuarları yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 12 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

8 Nisan 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
BİM'de bu cuma neler var? BİM 12 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM 12 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

Buz Aküsü 350 ml 15 TL

Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 LTL

Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL

Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

Çizgi Gravürlü Sürahi 1500 ml 69 TL

Çizgi Gravürlü Bardak Seti 4'lü 49 TL

Çizgi Gravürlü Kepçe / Kaşık Altlığı 19,50 TL

Creality K1 12X Daha Hızlı 3D Yazıcı 20.999 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Hazneli Rende 119 TL

Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL

Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 45 TL

Çantalı Piknik Seti 149 TL

Kapaklı Leğen 69 TL

Desenli Badya 32,50 TL

Emaye Tepsi 32 cm 75 TL

Melamin Kayık Tabak 55 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 24,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 17,50 TL

Emaye Közmatik 59 TL

Konuşturan Oyuncak 219 TL

Fenerli Kitap Gizli Nesneler 159 TL

Tekli Arabalar 49,50 TL

Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL

Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 219 TL

Çocuk Sandalyesi 119 TL

Oyuncak Kamyon 119 TL

Oyuncak Traktör 119 TL

Çek Bırak Karma Araç Bloklar 119 TL

Oyuncak Dondurma Arabası 149 TL

Oyuncak Tatlı Seti 59 TL

Oyuncak Kelepçeli Polis Seti 59 TL

Oyuncak Alışveriş Arabası 199 TL

Oyuncak Uzay Mekiği Ve Astronot 179 TL

Ahşap Blokları 229 TL

Lisanslı Puzzle 39,50 TL

Abaküslü Yazı Tahtası 59 TL

X-Shot Atış Oyuncağı 129 TL

Kim Bu Kutu Oyunu 199 TL

Kelime Oyunu 119 TL

Sevimli Canavarlar Manyetik Oyunu 129 TL

Biz İkimiz Serisi Kitaplar 17,50 TL

Nebuu Junior Kutu Oyunu 119 TL

Bowling Seti 89 TL

Asa Köpük 24,50 TL

Ana Karakter Bebekler 199 TL

Dekoratif Mandallar 17,50 TL

Futbol Kalesi Ve Top Seti 229 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL

Molinella Tik Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Kapı Önü Paspası 49,50 TL

Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL

Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL

Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Piknik Hasırı 120x180 cm 179 TL

Piknik Hasırı 150x210 cm 229 TL

Sofra Bezi 160x160 cm 44,50 TL

Masa Örtüsü 140x210 cm 89 TL

Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 57,50 TL

Kadın / Erkek Terlik 69 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Hisar Çelik Çaydanlık 799 TL

Hisar Düdüklü Tencere 649 TL

Benante Çerezlik Seti 179 TL

Emsan Standlı Baharat Seti 3'lü 379 TL

Chef's Sütlük 14 cm 119 TL

Et Bıçağı 37,50 TL

Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL

Benante Çay Tabağı 6'lı 129 TL

Rakle Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

Rakle Kulplu Çay Bardağı 6'lı 149 TL

Glass in love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 350 ml 79 TL

Glass in love Çift Cidarlı Kupa 100 ml 79 TL

Pipetli Bardak 450 ml 15 TL

Soğan/Patates Saklama Kabı 119 TL

Matara 530 ml 85 TL

Motivasyon Matarası 2'li 229 TL

Vakumlu Erzak Saklama Kabi 2 Litre 85 TL

Vakumlu Erzak Saklama Kabı 3,2 Litre 99 TL

Bölmeli Erzak Kutusu 89 TL

Sürgülü Süzgeç 33,50 TL

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