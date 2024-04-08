BİM'de bu cuma neler var? BİM 12 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL
Buz Aküsü 350 ml 15 TL
Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL
Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL
Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 LTL
Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL
Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL
Çizgi Gravürlü Sürahi 1500 ml 69 TL
Çizgi Gravürlü Bardak Seti 4'lü 49 TL
Çizgi Gravürlü Kepçe / Kaşık Altlığı 19,50 TL
Creality K1 12X Daha Hızlı 3D Yazıcı 20.999 TL
Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL
Hazneli Rende 119 TL
Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL
Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 45 TL
Çantalı Piknik Seti 149 TL
Kapaklı Leğen 69 TL
Desenli Badya 32,50 TL
Emaye Tepsi 32 cm 75 TL
Melamin Kayık Tabak 55 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 24,50 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 17,50 TL
Emaye Közmatik 59 TL
Konuşturan Oyuncak 219 TL
Fenerli Kitap Gizli Nesneler 159 TL
Tekli Arabalar 49,50 TL
Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL
Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 219 TL
Çocuk Sandalyesi 119 TL
Oyuncak Kamyon 119 TL
Oyuncak Traktör 119 TL
Çek Bırak Karma Araç Bloklar 119 TL
Oyuncak Dondurma Arabası 149 TL
Oyuncak Tatlı Seti 59 TL
Oyuncak Kelepçeli Polis Seti 59 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası 199 TL
Oyuncak Uzay Mekiği Ve Astronot 179 TL
Ahşap Blokları 229 TL
Lisanslı Puzzle 39,50 TL
Abaküslü Yazı Tahtası 59 TL
X-Shot Atış Oyuncağı 129 TL
Kim Bu Kutu Oyunu 199 TL
Kelime Oyunu 119 TL
Sevimli Canavarlar Manyetik Oyunu 129 TL
Biz İkimiz Serisi Kitaplar 17,50 TL
Nebuu Junior Kutu Oyunu 119 TL
Bowling Seti 89 TL
Asa Köpük 24,50 TL
Ana Karakter Bebekler 199 TL
Dekoratif Mandallar 17,50 TL
Futbol Kalesi Ve Top Seti 229 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL
Molinella Tik Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL
Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Kapı Önü Paspası 49,50 TL
Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL
Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL
Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL
Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm 179 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm 229 TL
Sofra Bezi 160x160 cm 44,50 TL
Masa Örtüsü 140x210 cm 89 TL
Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 57,50 TL
Kadın / Erkek Terlik 69 TL
Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Hisar Çelik Çaydanlık 799 TL
Hisar Düdüklü Tencere 649 TL
Benante Çerezlik Seti 179 TL
Emsan Standlı Baharat Seti 3'lü 379 TL
Chef's Sütlük 14 cm 119 TL
Et Bıçağı 37,50 TL
Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL
Benante Çay Tabağı 6'lı 129 TL
Rakle Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL
Rakle Kulplu Çay Bardağı 6'lı 149 TL
Glass in love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 350 ml 79 TL
Glass in love Çift Cidarlı Kupa 100 ml 79 TL
Pipetli Bardak 450 ml 15 TL
Soğan/Patates Saklama Kabı 119 TL
Matara 530 ml 85 TL
Motivasyon Matarası 2'li 229 TL
Vakumlu Erzak Saklama Kabi 2 Litre 85 TL
Vakumlu Erzak Saklama Kabı 3,2 Litre 99 TL
Bölmeli Erzak Kutusu 89 TL
Sürgülü Süzgeç 33,50 TL