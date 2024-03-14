BİM'de bu cuma neler var? BİM 15 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 15 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Skyjet MX25 20″ Elektrikli Bisiklet 12,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 15 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'e bu cuma; İçerisinde çaymakinesi, tost makinesi, kahve makinesi ve Blender bulunan Fakir Çeyiz Seti 3999 TL fiyatıyla avantajlı ürünler arasında yer alıyor. İşte 15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'de; Fakir Çeyiz Seti 3999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL, Arnica Blender seti 1199 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2699 TL, 2 yıl garantili Kumtel İnox Tost Makinesi 1499 TL, Kumtel İnox Panel Sürgülü Aspiratör 899 TL, Kumtel Vakum Makinesi 899 TL, Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2099 TL, Heifer Şarjlı Procleanx Süpürge 3999 TL olarak satışa sunulacak. BİM'de bu cuma; RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18999 TL, Kapaklı TV Ünitesi 1499 TL, Metal 3 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1199 TL, Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2099 TL'den satışa sunulacak. BİM 15 Mart kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Relax Çelik Termos 349 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL, Benante Kahvaltı Seti 399 TL, Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL, Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL, LAV Dekorlu 3'lü Meşrubat Bardağı 69 TL, Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL, Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL, Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 279 TL, Pasta – Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL, Kepçe – Kaşık Altlığı 12,50 TL, Okyanus 4,5 Litre Dikdörtgen Saklama Kabı 47,50 TL, Okyanus 3 Litre Dikdörtgen Saklama Kabı 37,50 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL, Kulplu 3'lü Badya Seti 47,50 TL, Temizlik Seti 129 TL, Banyo 5'li Seti 229 TL, Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL, Poşet Klipsi 21,50 TL, Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1,399 TL, Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2,349 TL, Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Fincan Takımı 279 TL, Oval Tepsi 219 TL, Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL, Şef Bıçağı 229 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 699 TL, Hisar Optima Çelik Derin Tencere 579 TL, Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL, Emsan Alüminyum Ezme Derin Tencere 579 TL, Emsan Alüminyum Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL, Emsan Alüminyum Ezme Sahan 249 TL, Emsan Alüminyum Ezme Tava 349 TL, Rakle Altın Rimli Ayaklı 3'lü Meşrubat Bardağı 159 TL, Rakle Altın Rimli 3'lü Su Bardağı 119 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda ise; Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL, Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL, Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL, Çift Kişilik Battaniye 219 TL, Tek Kişilik Battaniye 179 TL, Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL, Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL, Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL, Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL, Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL, Lux Post Halı 275 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL, Tül Perde 89 TL, Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL, Masa Örtüsü 89 TL, El Havlusu 24,50 TL, Yüz Havlusu 54,50 TL, Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL, Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL olarak raflarda yerini alacak.