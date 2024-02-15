BİM'de bu cuma neler var? BİM 16 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, ile Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 16 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER



16 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bizleri ankastre setleri karşılıyor. Davlumbaz-Ankastre Fırın-Ankastre Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Çift Cam Beyaz Turbo Ankastre Set 6499 TL, Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 1999 TL'den satışa sunulacak.