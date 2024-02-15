BİM'de bu cuma neler var? BİM 16 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, ile Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...
BİM 16 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER
16 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bizleri ankastre setleri karşılıyor. Davlumbaz-Ankastre Fırın-Ankastre Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Çift Cam Beyaz Turbo Ankastre Set 6499 TL, Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 1999 TL'den satışa sunulacak.Bu cuma BİM'de 3 farklı boyut ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. Dijitsu 58″ İnç Ultra HD Webos TV 11999 TL, Google TV, dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetoothlu youtube netflix ve prime video uygulamalı 2 yıl garanti ve Bi Güvence ile uzatılmış garanti seçenekli TCL 43″ İnç Smart Google TV 8999 TL, Android işletim sistemli ve dahili uydui wifi, bluetoothlu 2 yıl garantili Senna 43 İnç Full HD Android TV 6299 TL olacak.BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu içindeki beyaz eşya grubunda Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL, Phılıps XXL Air Fryer 6199 TL, Airfryer Cam Yağ Spreyi 75 TL, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL'den sipariş bekliyor olacak.BİM'de bu hafta elektrikli ürünler grubunda; çift sim kartlı, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Casper VIA X30 Cep Telefonu 7999 TL, Işılı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL olacak. Ayrıca; Alfa Romeo markası ile 2 yıl garantili larak satışa sunulacak olan 25 km hız ve 35-45 km menzile sahip olan Katlanır Elektrikli Bisiklet 17,999 TL'den satılacak.BİM 16 Şubat 2024 kataloğu kampanyası kapsamında indirim reyonlarında yer alacak Tekstil ve Giyim grubunda ki fırsat ürünlerinde; Blackout Perde 119 TL, Jakarlı Koltuk Şalı 79 TL, Jakarlı Koltuk Örtüsü 109 TL, Erkek Spor Çanta 139 TL, Kadın Spor Çanta 199 TL, Letoon Erkek Spor Ayakkabı 279 TL, Yükek Topuk Kadın Spor Ayakkabı 329 TL, Kadın tam fermuarlı Polar Üst 159 TL, Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt 149 TL, Kadın Kamuflaj Desenli Tayt 99 TL, Kadın Düğmeli Kadife Pijama Takımı 279 TL, Erkek Eşofman Altı 139 TL, Oduncu Erkek Gömlek 179 TL, Erkek Eşofman Altı 109 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Züccaciye ve Mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor. Buzolabı Organşzer Sepet 45 TL, Buzdolabı Organizer Şeffaf Sepet 55 TL, Toprak Güveç Tencere 65 TL, Süzgeç Kesim Panosu 34,50 TL, Silikon 4'lü Muffin 16'lı Çikolata Kalıbı 49,50 TL, Silikon Tutacak Nihale 19,50 TL, Silikon Koruyucu Kapak 34,50 TL, Desenli Ketçap-Mayonez Şişesi 17,50 TL, Cook Pove Tekli Silikon Bambu Mutfak Aletleri 79 TL'den yer alacak.