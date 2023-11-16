BİM'de bu cuma neler var? BİM 17 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 17 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Dijitsu 32 İnç HD Android TV 3,999 TL. 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Casper VIA M35 Cep Telefonu 5,499 TL. RKS markası ile 2 yıl garantili değişik renk seçenekli Elektrikli Bisiklet 15,999 TL'den satışa sunulacak.

BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. BİM'e bu hafta Elektrikli Isıtıcılar dikkat çekiyor. Termostatlı ve 2 kademeli güç seçenekli Kumtel Dikey Isıtıcı 999 TL. Kumtel 1800 watt Çift Yönlü Isıtıcı 599 TL. Mini Quartz Isıtıcı 249 TL. Fanlı Isıtıcı 329 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Bu cuma BİM'de Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 17 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Dokunmatik ekran 7 farklı pişirme özelliği otomatik kapanma fonksiyonlu Blaupunkt Taste Master Dijital Airfryer 1,999 TL'den yer alıyor. BİM'de bu hafta hepa filtre evcil hayvan başlığı, duvar asma aparatı kenar köşe başlığı ve esnek hortuma aparattlı Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 3,999 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

Elektronik ürünlerin devamında; Emaye ızgara gaz emniyet sistemi düğmeden çakmak özellikli Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1999 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM'de ev eşyaları kapsamında hazırlanmış ürünlerin devamında; Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 295 TL. Esnek Saplı Mop 159 TL. Okyanus Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 89 TL. Okyanus Siyah Duşakabin Şampuanlık 109 TL. Kapı Arkası Askılık 49 TL. Banyo Aksesuar Seti 329 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

BİM kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinde ise; Glass in Love Cam Sunumluk Çeşitleri 42,50 TL. Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 139 TL. Silikon Air Fryer Kabı 23,50 TL. ChefsPro Çelik Tava 119 TL. Paşabahçe Cam Çay Tabağı 69 TL. Silikon Tutaçlı Cam Bardak 85 TL. Farklı renklerde Elma Şekilli Çerezlik 6 TL. Mottolu Cam Kupa 23,50 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.