BİM'de bu cuma neler var? BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 17 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 17 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL
Renkli Pipetli Termos 599 TL
Çantalı Piknik Matı 229 TL
Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL
Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL
Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL
Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL
Katlanabilir Matara 199 TL
Katlanabilir Su Deposu 99 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
Sensörlü 3 Çizgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
Kamp Işığı 139 TL
Kafa Lambası 199 TL
El Feneri 189 TL
Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL
Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL
Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL
Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL
Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL
Kamp Taburesi 79 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Verandalı Çadır 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL
Otomatik Çadır 1.399 TL
Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL
Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL
Kamp Sandalyesi 699 TL
Uyku Tulumu 599 TL
Fileli Kamp Organizeri 139 TL
Şişme Kamp Yastığı 199 TL
Şişme Yastık 69 TL
Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
Kamp Baltası 579 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL
Çok Amaçlı El Aleti 429 TL
Kamp Bıçağı 429 TL
Av Bıçağı 799 TL
Katlanır Budama Testere 149 TL
Cibinlikli Hamak 599 TL
Hamak 349 TL
Çamaşır Askısı 12'li 149 TL
Çadır Kazığı 99 TL
Karabine Set 5'li 99 TL
Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL
Çadır İpi 99 TL
Kamp Halatı 99 TL
Halat 15mx15cm 199 TL
Hobby Life Matara 750 ml 99 TL
Çelik Saplı Servis Gereçleri 29 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü 29 TL
Temizlik Seti 129 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL
Su Kovası 79 TL
Pratik Banyo Köşeliği 49 TL
Bulaşık Fırçası 55 TL
Pantolon Askısı 22 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml 39,50 TL
Süzgeç 59 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml 79 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml 59 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml 49 TL
Chef's Tava 26 cm 189 TL
Cam Kesme Tablası 99 TL
Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 99 TL
Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li 79 TL
Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 79 TL
Lav Lal Su Bardağı 3'lü 69 TL
Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 39,50 TL
Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL olarak raflarda yerini alacak.
BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor.
Telefon Tutucu 7,50 TL
Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 49,50 TL
Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL
Erkek Pijama Takımı 215 TL
Kadın / Erkek Hambez Pantolon 169 TL
Saat 175 TL
Kilim 80x150 cm 159 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Moliinella Sıvı Geçirmez Yastık Alez 49,50 TL
Fırın Eldiveni 32,50 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik 115 TL
Erkek Çift Toka Terlik 69 TL
Kadın Tek Bant Terlik 59 TL
Kadın Klasik Terlik 59 TL
Erkek Çapraz Terlik 69 TL
Kadın Tek Toka Terlik 59 TL