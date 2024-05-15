BİM'de bu cuma neler var? BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 17 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 17 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

Renkli Pipetli Termos 599 TL

Çantalı Piknik Matı 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Katlanabilir Su Deposu 99 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çizgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Kamp Taburesi 79 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

Çadır İpi 99 TL

Kamp Halatı 99 TL

Halat 15mx15cm 199 TL

Hobby Life Matara 750 ml 99 TL

Çelik Saplı Servis Gereçleri 29 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 29 TL

Temizlik Seti 129 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL

Su Kovası 79 TL

Pratik Banyo Köşeliği 49 TL

Bulaşık Fırçası 55 TL

Pantolon Askısı 22 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml 39,50 TL

Süzgeç 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

Chef's Tava 26 cm 189 TL

Cam Kesme Tablası 99 TL

Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li 79 TL

Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 79 TL

Lav Lal Su Bardağı 3'lü 69 TL

Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 39,50 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor.

Telefon Tutucu 7,50 TL

Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 49,50 TL

Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL

Erkek Pijama Takımı 215 TL

Kadın / Erkek Hambez Pantolon 169 TL

Saat 175 TL

Kilim 80x150 cm 159 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Moliinella Sıvı Geçirmez Yastık Alez 49,50 TL

Fırın Eldiveni 32,50 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik 115 TL

Erkek Çift Toka Terlik 69 TL

Kadın Tek Bant Terlik 59 TL

Kadın Klasik Terlik 59 TL

Erkek Çapraz Terlik 69 TL

Kadın Tek Toka Terlik 59 TL