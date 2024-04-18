BİM'de bu cuma neler var? BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; 4 farklı boyut ve özellikte televizyon, bisiklet çeşitleri, ouuncu klavye, kahve makinesi ve drone gibi ürünler satılacak. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; PE RYDER Elektrikli Bisiklet 39,999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta elektronik ürünler kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 19 Nisan Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18,999 TL, TCL 43 İnç Smart Google TV 8,999 TL, Senna 65″ Frameless Ultra HD Google TV 17,499 TL, LG markası ile 2 yıl garantili 4K Ultra Hd uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, Webos işletim sistemi ile LG 50 İnç Ultra HD Smart TV 17,499 TL, TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

Oyuncu Klavyesi 299 TL, Mouse ve Mouse Ped 159 TL, Gaming Kulaklık 449 TL, Işıklı Mouse Ped 299 TL, Polosmar Akım Korumalı Priz 279 TL olarak raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri züccaciye ve mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor.

Beyaz eşya ve kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4299 TL, FAKİR markası ile 2 yıl garantili susuz çalışmayı önleyen koruma sistemli, tek tuşla kolay kontrol, ışıklı uyarı, taşmayı önleyen özelliğe sahip olan Fakir Türk Kahve Makinesi 899 TL, Polosmart Traş Makinesi 349 TL, APE RYDER Elektrikli Bisiklet 39,999 TL fiyattan yer alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. 19 Nisan 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında;

Rokie 20 Jant Bisiklet 2,599 TL, Rokie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2,499 TL, Corby Smart Drone ise 1,599 TL, Corby Akrobat Araba 1,199 TL, Işıklı Mini Scooter 599 TL, Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Chfes Pro Karnıyarık Tenceresi 249 TL, Chefs Pro Kapaklı Kavurma Sacı 299 TL, Benante Bambu Standlı Fincan seti 499 TL, Bambu Kesme Tahta Seti 129 TL, Çiçek Desen Kayık Tabak 29,50 TL, Süzgeçli Maşa 59 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL, Cam Baharatlık 19,50 TL, Tuzluk Biberlik Set 65 TL, Mutfak Bıçağı 39 TL, "Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında;

Büyük Ayaklı Basket Set 299 TL, Basketbol Topu 7 Numara 239 TL, Polosmart Karaoke Mikrofon 299 TL, Mikrofonlu Hoparlör 399 TL, Polosmart Çocuk Kulaklığı 249 TL, Top Atan Oyuncak 249 TL, Işıklı Plazma Küre 239 TL, Gece Lambası 79 TL, Duvar Saati 179 TL, Masa Saati 179 TL, Piccolo Mondi DartBoard Set 239 TL, Tablet-Telefon Tutacağı 99 TL'den satışa sunulacak.