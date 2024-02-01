Bim'de bu cuma neler var? BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 2 Şubat Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 14,799 TL, 4K Ultra HD Dijitsu 50 İnç UHD Android Led TV 9,299 TL, TCL 43 İnç Smart Google TV 8,999 TL, LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV 20,999 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Davlumbaz-Ocak-Fırın üçlüsünden oluşan Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 6,999 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL, Kumtel Mini Fırın 1,099 TL, Kumtel FastFryer 1,599 TL, Kumtel Vakum Makinesi 899 TL, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6,999 TL, Luxell XXL Fastfryer 2,499 TL, Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1,299 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL, Range Çay Makinesi 899 TL, Fakir Lucku Dik Süpürge 999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

2 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında züccaciye ve mutfak ürünleri yer alıyor. Büyük Boy Çaydanlık 499 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL, Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL,Kapaklı Taşıma Saplı Kek- Börek Fanusu 49,50 TL, Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL, Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL,Kağıt Muffin-Sufle Kabı 21,50 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; BİM'de bu hafta Rakle Ölçü Bardağı 21,50 TL, Benante Kavanoz 259 TL, Benante Şekerlik 129 TL, Benante Fırın Kabı 239 TL, Benante Kupa 119 TL, Benante Demlik 239 TL, Cook Love 6'lı Gold Uzun Tatlı Kaşığı 179 TL, Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL, Sos ve Saklama Şişesi 16,50 TL, Silikon Ürünler 29,50 TL, Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 21,50 TL, Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL, Paşabahçe Estrella 6'lı Kase 109 TL, Paşabahçe Estrella 55 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

Paşabahçe Elsiya 6'lı Çay Bardağı 119 TL, Paşabahçe Estrella 6'lı Pasta Tabağı 139 TL, Borcam Sufle Kabı-Kase 23,50 TL, Mehtap Pankek Tavası 189 TL, Naturalove 2 Katlı Akasya Kurabiyelik 249 TL, Naturalove Bambu Döner Tabla 149 TL, Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa 32,50 TL, LAV Diamond 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı 45 TL, LAV Diamond 3'lü Meşrubat Bardağı 55 TL, Kapaklı Leğen 55 TL, Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL, Desenli Yuvarlak Metal Kutu 46,50 TL, Desenli Metal Tepsi 39,50 TL, Ayaklı Su-Meşrubat Sebili 179 TL fiyat ile satışa sunulacak .

Bim Aktüel 2 Şubat 2024 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında tekstil ürünleri yer alıyor. Tekstil ve Giyim grubunda ki fırsat ürünlerinde; Kaşmir Halı 120×180 cm 799 TL, Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL, Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL, Kadın Terlik 44,50 TL, Erkek Terlik 49,50 TL, Fermuarlı Mont 199 TL, Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL, Kadın Lüks Eldiven 140 TL, Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL, Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL, Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL, Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL, Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL, Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL, Nakışlı Havlu Set 65 TL, Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL, İkili Banyo Paspas Seti 169 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Minik Rakun Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL, Sağlıklı Yaşam Hikaye Kitapları 22,50 TL, Lisanslı Puzzle 69 TL, Çanta Şeklinde Boyama Kitapları 24,50 TL, Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL, Meyveli Gitar 69 TL, Kuvette Bebek 89 TL, Gokıdy Hafıza Oyunu Bul Çadır 79 TL, Oyuncak Bebek 149 TL olarak yer alıyor.