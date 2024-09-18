BİM'de bu cuma neler var? BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Eylül 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL
Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL
Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL
Tost Makinesi 1.299 TL
Dijital Baskül 279 TL
3'lü Zigon Sehpa 679 TL
Elektronik Su Pompası 129 TL
Mutfak Tartısı 189 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL
Darbeli Matkap 600 w 899 TL
Kıl Testere Takım Seti 199 TL
Mini Pense Seti 329 TL
Aliminyum Su Terazisi 129 TL
Kemer Delme Pensesi 169 TL
Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL
4'lü Çerezlik 99 TL
2'li Seramik Oval Tabak 189 TL
Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL
3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL
Kristal Sürahi 89 TL
Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL
Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL
5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL
Squishmallows 329 TL
HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL
Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL
Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL
Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL
Neon Renkli Bloklar 199 TL
Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL
Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL
Yumuşak Oyuncaklar 99 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL
PP Valiz Büyük boy 799 TL
PP Valiz Orta boy 699 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Flamlı Eşarp 62,50 TL
Yazma 62,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL
Yüz Havlusu 65 TL
Düdüklü Tencere Seti 849 TL
Karnıyarık Tencere 429 TL
Wok Tava 249 TL
Kapaklı Sürahi 99 TL
Servis Tabağı 24,50 TL
3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL
Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL
Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL
Borcam Kare Tepsi 199 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.