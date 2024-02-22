BİM'de bu cuma neler var? BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, akıllı bileklikten notebook'a, valiz çeşitlerinden battaniyeye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Yumak çeşitleri ve bebek malzemeleri ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. İşte 23 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...

Philips Süpürge 4.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL

Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL

Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL

Kiwi Standlı Blender 799 TL

Küçük Boy Abs Valiz 499 TL

Casilli Termal Tayt 99 TL

Çift Kişilik Battaniye 279 TL

Tek Kişilik Battaniye 239 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

Kadın Fitilli Pantolon 69 TL

Erkek Kazak 129 TL

Orta Boy Abs Valiz 599 TL

Büyük Boy Abs Valiz 699 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Baskılı Minder 49,50 TL

Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL

Seyahat Çantası 159 TL

Ören Bayan Favori Tweed Yumak 3'lü 67,50 TL

Ören Bayan Favori / Tanja Yumak 3'lü 57,50 TL

Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL

Kiwi IP Kamera 599 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL

Katlanır Su Bidonu 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL

Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL

Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü 119 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm 59 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm 49 TL

Colorina Çerezlik 3'lü 55 TL

Oval Ayaklı Organizer 27,50 TL

Yuvarlak Tepsi 44,50 TL

Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml 159 TL

Benante Figürlü Pipetli Bardak 400 ml 99 TL

Benante Makarna Tabağı 59 TL

LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 18,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 59 TL

LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı 75 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 47,50 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 75 TL

Badya Seti 3'lü 44,50 TL

Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 27,50 TL

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

LG 55' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL

LG 55' UHD Smart TV 18.999 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL

Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL