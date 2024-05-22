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Ekonomi

BİM'de bu cuma neler var? BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Teknoloji ve Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Bahçe ve Balkon Ürünleri, Deniz Ürünleri, Spor Malzemeleri, Züccaciye ve Oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
BİM'de bu cuma neler var? BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM'de bu hafta elektronik, tekstil ve spor malzemeleri ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 24 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Iphone 12 125 GB Cep Telefonu 27,999 TL, Polosmart Tws Kulaklık 349 TL, Bimde Bu Hafta ilk sayfa detaylarında yer alan ve 24 Mayıs Cuma gününden itibaren alabileceğiniz diğer ürünler arasında; Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, 4 fincan kapasiteli Range Türk Kahve Makinesi 899 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4,699 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'DE BU CUMA NELER VAR?

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Bu Cuma Bimde harika ürünlerin 24 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Bim Aktüel ürünleri devamında Elektrikli El aletleri grubunda Fakir Çeyiz Paketi 3,499 TL, Power Cyclone 5 Phılıps Süpürge 4,799 TL, Phılıps Buar Kazanlı Ütü 4,299 TL, Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1,499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri tatil için gerekli ürünler karşılıyor.

"Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında; Erkek deniz Şortu 109 TL, Kadın Şort Mayo 139 TL, Çocuk Deniz Şortu 99 TL, Kız Çocuk Mayo 99 TL, Kadın-Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL, Kadın-Erkek Kep Şapka 75 TL, Erkek Hambez Şort 139 TL, Kadın Hambez Şort 139 TL olarak raflarda yerini alacak.

24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında Bahçe mobilyalarında Erinöz Rimni 5 Parça Otrma Grubu 9,999 TL, Erinöz 3 Kişilk Gölgelikli Luka Salıncak 7,999 TL olarak raflarda yerini alacak.

24 Mayıs BİM kataloğunda yer alan Spor Malzemelerinde 600 kg taşıma kapasiteli 5 Kişilik İntex Excursıon Şişme Bot 6,999 TL, 480 kg kapasiteli 4 Kişilik İntex Seahawk Şişme Bot 5,499 TL, Katlanır Şezlong/Sandalye 999 TL, Bahçe Plaj Şemsiyesi 599 TL, İntex Ayak Pompası 229 TL, İntex El Pompası 99 TL, İntex Tamir Kiti 19,90 TL, Universal Badminton Seti 127,50 TL, Universal Beach Raket Seti 89 TL, Universal Pinpon Masa Tenisi Seti 89 TL'den satılacak.

Züccaciye ve Mutfak grubunda ki ürünler devamında; Chef's Tava 139 TL, Chef's Krep Tava 169 TL, Stormax Organizer Kutu 179 TL, Organizer 4 Bölmeli Saklama Kutusu 69 TL, Pasta Börek Kabı 109 TL, Sızdırmaz Saklama Kabı 21,50 TL, Okyanus Sabunluklu Organizer 149 TL, Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL, Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL, Keremika Jumbo Kupa 34,50 TL'den satılacak.

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