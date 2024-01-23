BİM'de bu cuma neler var? BİM 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, katlanır temizlik setinden tezgah altı buzdolabına, banyo malzemelerinden post halıya varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; hurç çeşitleri ve naturalove sepetler yer alıyor. İşte BİM 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 26 Ocak Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 2 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 75 İnç DG 22000 UHD Google TV 23,999 TL, TCL markası ile 2 yıl garantili Android işletim sistemli, dahili uydu, wifi ve bluetooth, exxen netflix, youtbe ve premie video özellikli TCL 32 İnç FHD Android TV 5,699 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu, çift sim kartlı Casper VIA X30 Cep Telefonu 7,799 TL, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı VİVO Y16 Cep Telefonu 4,499 TL, Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Polosmart Tartı 269 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, JoyPlus Dans eden kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3,499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında hurç çeşitleri ve düzenleyiciler ürünler yer alıyor. iki gözlü Çekmece, Çekmece içi Düzenleyici, Mega Hurç, Maxi hurç, İpli Baskılı Hurç ve Akordiyon Düzenleyici müşteriye sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Chef's Tava 189 TL, Chef's Sahan 139 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL, Bebente Porselen Kaşık Seti 29,50 TL, Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 89 TL, Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL, Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL, Naturalove Oval Hasır Ekmeklik 139 TL, Glass in Love 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 109 TL, Glass ın Love Renkli Gravürlü Cam Kupa 99 TL, Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL, Modüler 4 Katlı Raf 209 TL, Hobby Lıfe Soğan-Patates Saklama Kabı 89 TL, Hobby Lıfe Esnek Taşıma Çantası 65 TL, Tuzluk-Biberlik 2'li Takım 18,50 TL, Saklama Kabı 37,50 TL, Silikon Set 139 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta tekstil ürünlerinde; Casılda Home Desenli Çift kişilik Yorgan 389 TL, Casılda Home Desenli Tek kişilik Yorgan 329 TL, Kapitoneli Yastık 119 TL, Post Halı 199 TL, NorthPasific Şemsiye 115 TL, Pötikre Masa Örtüsü 49,50 TL, Welsoft Kadın Patik 34,50 TL, Welsoft Çocuk Patik 32,50 TL: PVC Masa Örtüsü 65 TL, Kapüşonlu Kadın Kadife Pijama Takımı 269 TL, Tam Fermuarlı Çocuk Polar Üst 129 TL, Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 159 TL fiyat ile satışa sunulacak.

BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Zeka Kutusu 199 TL, Etkinlik Kitabım 2 Yaş 99 TL, Piccolo Mondi Şehir Araçları Blok Oyuncaklar 59 TL, Oyuncak Askeri Uçak 199 TL, Saç Boncuk Takma Seti 259 TL, Oyuncak Sesli Işıklı Traktör 119 TL, Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL olarak yer alıyor.