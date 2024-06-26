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Ekonomi

BİM'de bu cuma neler var? BİM 28 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduran BİM'de EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL, Luxell Fastfryer 2.499 TL, Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL, Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL'den satışa sunulacak...

26 Haziran 2024 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
BİM'de bu cuma neler var? BİM 28 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da çeşit çeşit ürünlerin satışa sunulacağı markette kısıtlı stoklarla onlarca ürün raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğu; Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL, Katlanabilir Su Kovası 139 TL'den satışa sunulacak....

EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

Senna 55" Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL

Senna 50" Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Senna 43" Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Luxell Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

Range Karla El Mikseri 799 TL

Mutfak Tartısı 199 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL

Vantilatör 899 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Bebek Basamağı 119 TL

Banyo-Mama Oturağı 199 TL

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

Ana Kucağı 699 TL

Bebek Kanguru 299 TL

Bebek Mama Sandalyesi 329 TL

Bebek Nevresim Seti 169 TL

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