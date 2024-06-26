BİM'de bu cuma neler var? BİM 28 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da çeşit çeşit ürünlerin satışa sunulacağı markette kısıtlı stoklarla onlarca ürün raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğu; Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL, Katlanabilir Su Kovası 139 TL'den satışa sunulacak....EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL
Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TLLatte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL
Lisanslı Tavan Lambası 299 TL
Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Senna 55" Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL
Senna 50" Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TLSenna 43" Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TLKumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL
Range Karla El Mikseri 799 TL
Mutfak Tartısı 199 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TLPlastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL
Vantilatör 899 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TLBebek Basamağı 119 TL
Banyo-Mama Oturağı 199 TL
Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL
Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TLGlass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL
Ana Kucağı 699 TL
Bebek Kanguru 299 TL
Bebek Mama Sandalyesi 329 TL
Bebek Nevresim Seti 169 TL