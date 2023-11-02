BİM'de bu cuma neler var? BİM 3 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 3 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...
BİM 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER
Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 7 farklı boyutta ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 55 İnç UHD Smart TV 17999 TL, Dahili uydu alıcılı Nordmende 55″ Uhd Android Tv 10399 TL, Nordmende 50″ Uhd Android Tv 8799 TL, Nordmende 43″ Fhd Smart Tv 6499 TL, Nordmende 43″ Fhd Android Tv 5699 TL, Nordmende 42″ Fhd Android Tv 5499 TL'den satışa sunulacak.BİM'e bu cuma; Çift sim kartlı, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 2 yıl Casper Türkiye garantili Casper Via X30 Cep Telefonu 7899 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 3 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL, Fakir Atria Elektrikli Süpürge 2499 TL, Nautica Akıllı Tartı 425 TL, Polosmart Type-C to Type 60W Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Type-C Lightning Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Type-C Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Lightning Şarj ve Data Kablosu 69 TL'den yer alıyor.BİM kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinde ise; Berlin Düdüklü Tencere Seti 579 TL, Chef's Derin Tencere 269 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 239 TL, Benante Çerezlik Seti 129 TL, Benante Aynalı Gold 4'lü Fincan Seti 279 TL, Cam Ayaklı 6'lı Dondurma-Tatlı Kasesi 119 TL, Cam Ayaklı 6'lı Kase 119 TL, Cam Sürahi 69 TL, Cam 6'lı Kahve Bardağı 69 TL, Cam Filtre Kahve Demleme Sürahisi 299 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor. Kumtel 5.5 Litre Yağsız Air Fryer 1599 TL, Stanley One Hand Mug Termos 649 TL, Range Buharlı Ütü 699 TL, Katlanır Masa 399 TL, House Pratik Tüy – Tiftik Toplayıcı 85 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.