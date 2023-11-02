BİM'de bu cuma neler var? BİM 3 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 3 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 7 farklı boyutta ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 55 İnç UHD Smart TV 17999 TL, Dahili uydu alıcılı Nordmende 55″ Uhd Android Tv 10399 TL, Nordmende 50″ Uhd Android Tv 8799 TL, Nordmende 43″ Fhd Smart Tv 6499 TL, Nordmende 43″ Fhd Android Tv 5699 TL, Nordmende 42″ Fhd Android Tv 5499 TL'den satışa sunulacak.