BİM'de bu cuma neler var? BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda Saç şekillendirici ve televizyonlar dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta ayrıca; Elektrikli bisikletler, perde, stantlı baharatlık, elektrikli bisiklet gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 tarihli kataloğun ilk sayfasında;

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL

Saç Masaj Tarağı 39 TL

Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL

Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL

Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL

Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Televizyonlarda;

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL

Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL

Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 kataloğunda;

RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL

Buharlı Ütü 1.175 TL

Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

Oyuncak grubunda ise;

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL

Monster Trucks Arabalar 1:70 59,50 TL

Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL

Bükülebilir Dinozorlar 229 TL

Hikaye Kitapları 34,50 TL

Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL

Tükenmez Resim Defteri 89 TL

Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL

LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL olacak.

BİM aktüel 6 Eylül kataloğundaki ev tekstili grubunda;

Tül Perde 290x180 cm 195 TL

Güneşlik 140x250 cm 165 TL

Fon Perde 140x270 cm 179 TL

Kot Gömlek Erkek 319 TL

Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL

Eşofman Alt Kadın 179 TL

Pvc Masa Örtüsü 85 TL

Penye Yastık Kılıfı ~50x70 cm 65 TL

Eşofman Alt Erkek 179 TL

Spor Ayakkabı 329 TL

Kristal Organizer 39,50 TL

Mop Seti 229 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Banyo Paspası ~65x80 cm 79 TL'den satışa sunulacak.

Ev eşyaları grubunda ise;

Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL

2'li Standlı Sabunluk Seti 279 TL

Tava 219 TL

chef's Sahan 179 TL

chef's Krep Tava 169 TL

Karnıyarık Tenceresi 349 TL

Kek Kalıbı 349 TL

Seramik Çerezlik Seti 249 TL

3'lü Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

6'lı Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 119 TL

Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

7'li Cam Pipet Seti 39,50 TL

5'li Mutfak Bıçağı Seti 319 TL

Lav 3'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 55 TL

Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri ~400 ml 19,50 TL

Standlı Baharatlık 199 TL

Hobi Masası 89 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı 34,50 TL olacak.

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL

Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL

Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Döner 700 G 159 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000 G 107,50 TL

Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 G 115 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL

UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52'li 48,50 TL

Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL

Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL

Golden Rose Lip Gloss 99 TL

Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL

Renkli Maskara 119 TL

Fırça Seti 59,75 TL

Makyaj Süngeri Meyve Şekilli 42,50 TL