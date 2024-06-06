BİM'de bu cuma neler var? BİM 7 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye, Mutfak ürünleri, Oyuncak, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 7 HAZİRAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 7 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Senna 65″ Ultra HD Google Tv 17,299 TL, Senna 55″ Frameless Ultra HD Google Tv 12,999 TL, Senna 50″ Frameless Ultra HD Google Tv 10,999 TL, Senna 42″ Full HD Google Tv 6,999 TL, Senna 32″ HD Ready Android 13 Smart Tv 4,799 TL, Senna 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4,199 TL, Dijitsu 65″ UHD Google Tv 17,299 TL, Dijitsu 55″ Ultra HD Google Tv 12,999 TL, Dijitsu 50″ Ultra HD Google Tv 10,999 TL'den yer alıyor.