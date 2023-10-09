BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 13 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 13 Ekim Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Spor ve Egzersiz Ürünleri, Teknoloji ve Elektrikli Ürünler, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncaklar geliyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kemerli Masaj Aleti 449 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 13 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Spor aksesuarları, Züccaciye ve Mutfak, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü spor malzemeleri grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 13 Ekim Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dunlop Pipetli 570 ml Çelik Matara 199 TL, Dunlop Shaker 550 ml Şişesi 89 TL, NBR Fitness – Pilates Minderi 1 cm 229 TL, Pilates 3'lü Bandı 49 TL, Loop 3'lü Band 39,50 TL, El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 89 TL, Dumbell 2×5 Kg 129 TL, Dumbell 2×2 Kg 79 TL, Esneme Bandı 74,50 TL, Fitness – Pilates Minderi 74,50 TL, Ayarlanabilir El Yayı 69 TL, Atlama İpi 22,50 TL, Fitness Eldiveni 89 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektrikli Kişisel Bakım grubunda harika ürünler karşılıyor. Nautica S20 Bluetooth Speaker 249 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 299 TL, QU Dijital Sakal Erkek Bakım Seti 329 TL'den satışa sunulacak.

13 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünleri karşılıyor. Bu kapsamda; Glass in love Cam Kulplu 6'lı Çay Bardağı 125 TL, Tava 115 TL, Chef's Kapaksız Kızartma Tenceresi 135 TL, Lav Artemis Kase 11,50 TL, Lav Artemis Renkli Meşrubat Bardağı 18,50 TL, Lav Kapaklı Saklama Kabı 18,50 TL, House Pratik Elektronik Su Pompası 89 TL, Benante Yuvarlak 4'lü Çerezlik 69 TL,

Benante Dikdörtgen Tabak 37,50 TL, Benante 2 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 29,50 TL, Benante 6'lı Çay Tabağı 99 TL, Paşabahçe Live Beautiful Basic Su Şişesi 42,50 TL, Paşabahçe Live Beautiful 2'li Mezze Tabak 29,50 TL, Paşabahçe Live Beautiful Linka 3'lü Su Bardağı 55 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 34,50 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 44,50 TL, Okyanus Home Patates Dilimleyici 9,75 TL,

Benante Büyük Salata Tabağı 55 TL, Okyanus Home Mutfak Gereçleri 17,50 TL, Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL, Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 47,50 TL, Kaşık 4'lü Seti 14,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 34,50 TL, Kare Kase 19,50 TL, Çöp Kovası 109 TL, Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 39,50 TL'den satılacak.

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Spor giyim kapsamında; Kadın-Erkek Yarım Fermuar Polar Üst 149 TL, North Pacific Spor Çanta 125 TL, Kadın-Erkek Eşofman Altı 89 TL, Kadın Tüllü Tayt 105 TL, North Pacific Kadın Sporcu Büstiyer 69 TL, Kız – Erkek Çocuk Eşofman Altı 79 TL, Kız – Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL, Jel Spor Tabanlık 39,50 TL, North Pacific Sporcu Destek Ürünleri 49,50 TL,

Letoon Kız – Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 199 TL, Letoon Kadın Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabı 229 TL, Letoon Erkek Spor Ayakkabı 289 TL, Casilli Kadın Çizgili ve Kalpli Pijama Takımı 179 TL, Kız – Erkek Çocuk Terlik 37,50 TL, Kadın Terlik 40,50 TL, Erkek Terlik 42,50 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 37,50 TL, Kadın Ayakkabı Kutusu 29,50 TL, Ayakkabı 3'lü Bağcığı 9,50 TL, Kadın-Erkek Basic Bere 32,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Oyuncak grubu sunulacak fırsat ürünlerinde ise; Matchbox Tekli Arabalar 49,50 TL, Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti 299 TL, Car Disney Frozen Lisanslı Oyuncaklar 29,50 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 29,50 TL, Smartland dough Uzay Hamur Seti 200 gr 67,50 TL, Kutu Oyunları 39,50 TL, Clementoni Bilim İnsan Anatomisi 165 TL, Redka Akıl Oyunları Hanoi Kuleleri Oyunu 79 TL, Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu 119 TL,

Ahşap 54 Parça Denge Oyunu 79 TL, MicroMax Toys Figürlü Blok Seti 179 TL, Mgs Luna'nın Oyun Seti 149 TL, Mgs Oyuncak Alışveriş Arabası 149 TL, Mgs Oyuncak Tamir Arabası 149 TL, Mgs Oyuncak İtfaiye Uçak 199 TL, Mgs Oyuncak Futbol Sahası 119 TL, Mgs Oyuncak Trafik İşaretleri 99 TL, İnkılap Masal Masal İçinde Hikaye Kitapları 19,50 TL, Gokidy Slime Hazırlık Seti 69 TL, Çiçek Bahçesi Oyuncağı 99 TL fiyatla minikleri sevindirecek.