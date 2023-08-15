BİM 18 Ağustos 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri indirim reyonlarında yerini aldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan kamp sandalyesine, nevresim setinden katlanabilir yatağa, derin dondurucudan kızartma tenceresine kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma 4K Dahili uydu alıcılı LG 50" (126 cm) UHD Smart TV 13499 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 18 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 18 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K Dahili uydu ve dahili bluetooth, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalı LG 50 İnç UHD Smart TV 13499 TL, Dahili uydu alıcılı Normende 32 İnç HD Ready Televizyon 2999 TL'den yer alıyor.

BİM'e bu cuma Teknoloji, Elektrikli Bisikletler, Tadilat ve Boya Malzemeleri, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Harika Oyuncaklar geliyor.

18 Ağustos BİM kataloğunun en fazla ilgi görecek ürün grubu ise Elektrikli Katlanabilir Bisikletler oluyor. Kredi kartına 9 taksit imkanı ile alabileceğiniz Alfa Romeo R2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17799 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16999 TL, Kuba S15 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 6299 TL, Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10999 TL'den satışa sunulacak.

BİM kataloğunun iki sayfasını ise tadilat malzemeleri kaplıyor. BİM'de bu hafta tadilat ve tamirat işlerinde kullanılabilecek Aktüel Ürünlerde; SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 999 TL, SGS Darbeli Matkap 599 TL, SGS Tek Akülü Vidalama Seti 699 TL, SGS Dekupaj Testere 599 TL, SGS Avuç Taşlama Makinesi 599 TL, SGS Panç Seti 11 Parça 99 TL,

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 449 TL, 4+1 Merdiven 379 TL, SGS 8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 119 TL, SGS Allen Anahtar Takım 9'lu Set 99 TL, SGS Tornavida Seti 99 TL, SGS Çatal Başlı Çekiç 59 TL, SGS Profesyonel Maket Bıçağı 49 TL, SGS Mini Makaralı Kablo 229 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Polosmart Araç Şarjı 59 TL, Polosmart Usb Duvar Şarjı 79 TL, Polosmart 20 W Usb Duvar Şarjı 149 TL, Polosmart Lightning 69 TL, Polosmart Type C-Type 69 TL, Polosmart Micro Usb 59 TL, Polosmart Type C 69 TL, Polosmart 3in 174 TL, Polosmart 20W Type C – Lightning 69 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektrikonik grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart Akılllı Bileklik 179 TL, Kablosuz Şoför Kulaklığı 179 TL, Polosmart Wireless Mouse 79 TL,Polosmart Kablolu Kulakiçi Kulaklık 49 TL, Polosmart Kablolu Kulakiçi Kulaklık 69 TL, Polosmart Tws Kulaklık 199 TL, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 259 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Polosmart Kablosuz Bluetooth Hoparlör 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL, Polosmart Vantuzlu Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL, Polosmart Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 99 TL fiyattan yer alıyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 18 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Tefal Manuel Rondo 329 TL, Chef's Pro Wok Tava 139 TL, Alpina Desenli Kase 59 TL, Alpina Desenli Kupa 59 TL, Alpina Su Şişesi 69 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Melamin Çay Tabağı 7,50 TL, Paşabahçe Iconic Kase 26,50 TL, Paşabahçe Invitation Oval Kase 31,50 TL, Lav Servis Tabağı 14,50 TL, Buz Kalıbı 17,50 TL, Saklama Kabı 5'li Set 65 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM 18 Ağustos Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor.Kız-Erkek Bebek Atlet Şort Takım 79 TL, M.Botti Kadın-Erkek Baskılı Tişört 69 TL, Kadın-Erkek Modal Tişört 69 TL, Kadın Viskon Elbise 95 TL,

Kabin Tipi Seyahat Çantası 139 TL, Kadın Merserize Tişört 49 TL, Erkek Bez Ayakkbı 99 TL, Sandalye Minderi 39,50 TL, Jakarlı Koltuk Örtüsü 85 TL, Maisonette Yüz Havlusu 42,50 TL, Maisonette El Havlusu 16,50 TL fiyatıyla Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile satışa sunulacak olan oyuncaklar ise; MGS Robota Dönüşen Arabalar 34,50 TL, MGS Luna Bebekli Balonlu Set 119 TL, Martı Çocuk Hikaye Kitapları 7,50 TL, Kopernik Çıkartmalı Aktivite Kitapları 19,50 TL, Hobby Life Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 129 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.