BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 25 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, cep telefonları, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kumtel Airfyer yağsız fritöz 1799 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 25 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan elektronik ürünlerde; TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android LED TV 9999 TL, Realme 2 yıl Türkiye garantili olarak satışa sunulacak olan 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı Realme C11 Cep Telefonu 2949 TL, Ekran boyutu 6.5 inç, 8 çekirdek işlemcili Full Hd video kalitesi sunan 4GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Realme C21Y Cep Telefonu 3899 TL, Huawei Watch GT2 Akıllı Saat 2599 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğunun indirimli teknolojik ürünlerinin devamında; Fakir Dijital Baskül 199 TL, Polosmart Akım Korumalı 3 USB Tekli Duvar Prizi 99 TL, Şarj edilebilir özelliği, dayanıkılı ve keskin bıçaklı, güçlü ve hızlı motorlu 2 yıl garantili Polosmart Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL, Dahili mikrofonlu 2 yıl garantili JBL C50 Kulaklık 119 TL fiyatla yer alıyor.

BİM 25 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterilerin uzun zamandır beklediği Kumtel Airfyer Yağsız Fritöz 1799 TL fiyatıtyla yerini alacak. Ayrıca; Power Cyclone 5 teknolojisine sahip olan 2 yıl garantili Phılıps FC 9330 Süpürge 2199 TL, Phılıps Buharlı Ütü 799 TL ve Kumtel Mikser Mutfak Şefi 1499 TL'den satışa sunulacak.

BİM 25 Kasım 2022 kataloğunda Züccaciye ve Mutfak grubunda harika ürünler yer alıyor. Bu ürünlerde; Tefal Wok Tava 299 TL, Tefal Krep Tavası 199 TL, Güral Porselen Demlik 119 TL, Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 129 TL, Orta Boy Çaydanlık 279 TL, Benante 6'lı Porselen Çay Tabağı 79 TL, LAV 12 Parça Alya Çay Seti 99 TL, LAV 3'lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL, LAV 3'lü Su Bardağı 39,50 TL, LAV Şekerlik-Reçellik 24,50 TL,

Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99 TL, Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79 TL, Desenli Kahve Bardağı 4,75 TL, Ahşap Kulplu Metal Tepsi 79 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL, Paslanmaz Süzgeç 24,50 TL, Silikon Tutacak 14,50 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50 TL, Pasta Servis Seti 119 TL, İki Katlı Kurabiyelik 89 TL, Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79 TL, Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50 TL,

Rakle Ölçü Bardağı 15 TL, Cam 3'lü Kase 39 TL, Çay Tabağı 6'lı Set 69 TL, Ayaklı Kek Tabağı 79 TL, Benante Sufle Kabı 17,50 TL, Merdane 47,50 TL, Yağ ve Sos Şişesi 15 TL, LAV Misket Tatlı Sunumluğu 49 TL, Glass in Love Cam Sunumluk 129 TL, Ölçülü Silikon Hamur Matı 69 TL, Krema Pompası 13,50 TL, Hamur Porsiyonlayıcı 57,50 TL, Un Eleği 18,50 TL, Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90 TL fiyat ile cuma günü raflardaki yerini alacak.

Ayrıca bal kabağı temalı ürünlerde; Mini Bal Kabağı 19,50 TL, Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199 TL, İçi Kürklü Eva Terlik 109 TL, Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50 TL, Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99 TL, Benante Kupa 129 TL, Benante Fanuslu Kahvaltılık 149 TL, Kapı Önü Paspası 40×60 cm 12,50 TL, Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50 TL, Molinella Fırın Eldiveni 15 TL, Kırlent Kılıfı 37,50 TL, Runner 52,50 TL fiyattan satılacak.

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri grubunda; Slazanger Kadın / Erkek Uzun Fermuarlı Polar Üst 125 TL, Slazanger Çocuk Uzun Fermuarlı Polar Üst 99 TL, Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99 TL, Kadın Desenli Polar Alt 59 TL, Erkek Polar Bere 34,50 TL, Kadın Ponponlu Bere 39,50 TL, Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50 TL, Penti Termal Külotlu Çorap 59 TL,

Bu cuma BİM'de minikler için hazırlanan ürünlerde; Mama Sandalyesi Oyuncağı 69 TL, Oyuncak Puset 55 TL, Bemi Domino Oyunu 59,50 TL, Rafadan Tayfa Şut ve Gol Oyunu 109 TL, Lelia Oyuncak Bebek Seti 129 TL, Buldum Kutu Oyunu 55 TL, Konuşan Nazlı Bebek 79 TL, İnşaat Seti 59,50 TL, Piccolo Mondi Sürtmel İş Makineleri 39,50 TL, Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Yarış Arabası 49,50 TL, LC Helikopter 42,50 TL, Türkçe Tema Hikayeleri 9,75 TL olacak.