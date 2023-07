BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Temmuz 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta; Uydu Alıcılı Tv, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, Tefal Wok Tava, Lisanslı Pike ve Çarşaf Seti ile Elektrikli Bisiklet gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 4899 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 28 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Elektrikli Ev ürünleri, Elektrikli bisikletler, Mutfak ürünleri, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de indirim fırsatlarında neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 28 Temmuz Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Braun Blender Seti 1299 TL, Kumtel 5.5 Litre Yağsız Airfryer 1799 TL, Icemax Musluklu Termos 99 TL, Icemax Büyük Buz Aküsü 37,50 TL, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 4899 TL, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 2599 TL, Philips Süpürge 2999 TL, Philips Sakal Düzeltici 349 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 249 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta ki fırsat ürünleri; Tefal Wok Tava 449 TL, Tefal Krep Tavası 319 TL, Tefal Şef Bıçağı 209 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL, Okyanus Home Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 79 TL, Okyanus Home Patates Dilimleyici 9,50 TL, Paşabahçe Live Beautiful Dantel 12 Parça Çay Seti 109 TL, Hobby Life Bardak 16,50 TL, Hobby Life Kayık Tabak 14,50 TL, Hobby Life Sürahi 21,50 TL, Hobby Life Esnek Taşıma Çantası 49,50 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar bu kadarla da kalmıyor. Bu cuma BİM'de; Temizlik Seti 85 TL, Alpina 6 Bölmeli Servis Tabağı 119 TL, Alpina Kase 79 TL, Alpina Yumurta Dilimleyicisi 39,50 TL, Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 23,50 TL, Lisanslı Kapaklı Pipetli Bardak 8,50 TL, Lisanslı Yuvarlak Mısır Kovası 11 TL, Lisanslı Pipetli Matara 39,50 TL, Lav Diamond Meşrubat Bardağı 39,50 TL, Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 29,50 TL, Süzgeçli Maşa 36,50 TL,

Saklama Kabı Çeşitleri 10 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 1,2 Litre 14,50 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 2 Litre 19,50 TL, Rakle Meyve Desenli Su Bardağı 49,50 TL, Saban Oval Saklama Kabı 72,50 TL, Raylı 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 47,50 TL, Dondurma Kalıbı 24,50 TL, Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı 69 TL, Glass in Love Cam Gravürlü Kase 10 TL, Glass in Love Cam Ayaklı 3'lü Dondurma-Tatlı Kasesi 59 TL'den Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta Tekstil ve giyim ürünleri kapsamında; Babyco Tekli Bebek Body 26,50 TL, Kız-Erkek Bebek Babyco Şortlu Takım 79 TL, Kadın-Erkek Ham Bez Şort 99 TL, Kadın Fitilli Kapri 44,50 TL, Kadın Küçük Cüzdan 39,50 TL, Organizer Keçe Çanta 44,50 TL, Valiz Organizer 6'lı Takım 44,50 TL, İkili Havlu Set 49,50 TL, Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL, Araç Sinekliği 2'li Takım 44,50 TL, Lisanslı Pike Seti 229 TL, Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti 185 TL, Lisanslı Tül Perde 219 TL, Erkek Çocuk Şortlu Takım 109 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncaklarda ise; Moda İkonu Bebekler 167,50 TL, Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz 59 TL, Top 2'li 44,50 TL, MGS Oyuncak Set 2'li 119 TL, MGS Oyuncak İş Araçları 57,50 TL, MGS Oyuncak Jip 59 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle BİM'de sizlerle olacak.