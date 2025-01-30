BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 31 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünleri

BİM, yeni haftaya özel indirim kampanyasını duyurdu! Ocak ayının son aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlardan elektronik eşyalara, mutfak gereçlerinden kozmetik ve hobi ürünlerine kadar birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini alıyor. İşte 31 Ocak Cuma günü BİM mağazalarında satışa çıkacak aktüel ürünler ve indirimli fiyat listesi...

31 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

İndirimli alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu detayları burada!

Elektrikli Ev Aletleri

Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL

Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

KeySmart Blender Set 1.290 TL

Elektrikli Bisikletler

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.990 TL

Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 19.900 TL

Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.490 TL

1-S Mini Elektrikli Bisiklet 11.900 TL

Mutfak Ürünleri

3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL

Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL

Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL

4'lü Tatlı Kasesi 179 TL

Cem Servis Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL

English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL

Pratik Yumurtalık 89 TL

Un Eleği 49,50 TL

Silikon Set 119 TL

Tefal Karnıyarık Tencere (~26 cm) 999 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 259 TL

Cam Büyük Kase 159 TL

6'lı Cam Kase Seti 179 TL

6'lı Cam Espresso Fincanı 99 TL

Çelik Kahve Öğütücü 249 TL

Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL

LAV 6'lı Çay Bardağı 109 TL

Tekstil Ürünleri

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Pijama Takımı Erkek Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kız Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Pijama Alt Erkek Çocuk 99 TL

Pijama Alt Kız Çocuk 99 TL

Dikiş ve Terzi Malzemeleri

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

Mezura 14,50 TL

Mini Makas 27,50 TL

Terzi Makası 27,50 TL

Perde Düğmesi Çeşitleri 14,50 TL

Örgü Ayracı 14,50 TL

Ev Tekstili Ürünleri

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Kapitoneli Yastık 169 TL

İkili Havlu Set (~50x80 + 30x50 cm) 59 TL

Çift Kişilik Yorgan (~195x215 cm) 369 TL

Şemsiye 129 TL

Çocuk Şemsiye 149 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri

5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL

Barbie Bebek 229 TL

Ev Çay Seti 299 TL

4 Puzzle 1 Arada 59 TL

Oyuncak Kamyonlar 59 TL

Oyuncak Bebek (~23 cm) 99 TL

Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL

Oyuncak Figür 59 TL

Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL

Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL

Sevimli Pervane 129 TL

Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL

Lisanslı Puzzle 89 TL

Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL

Geometrik Puzzle (64 Parça) 249 TL

Fotoğraf Albümü 129 TL

Kahve Kokulu Defter 39 TL