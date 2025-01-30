BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 31 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünleri

BİM, yeni haftaya özel indirim kampanyasını duyurdu! Ocak ayının son aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlardan elektronik eşyalara, mutfak gereçlerinden kozmetik ve hobi ürünlerine kadar birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini alıyor. İşte 31 Ocak Cuma günü BİM mağazalarında satışa çıkacak aktüel ürünler ve indirimli fiyat listesi...
31 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
İndirimli alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu detayları burada!
Elektrikli Ev AletleriBuharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL
APP'li Gece Lambası 639 TL
KeySmart Blender Set 1.290 TL
Elektrikli BisikletlerOrta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.990 TL
Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 19.900 TL
Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.490 TL
1-S Mini Elektrikli Bisiklet 11.900 TL
Mutfak Ürünleri3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL
Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL
Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL
4'lü Tatlı Kasesi 179 TL
Cem Servis Gereçleri 99 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL
English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL
Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TLPratik Yumurtalık 89 TL
Un Eleği 49,50 TL
Silikon Set 119 TL
Tefal Karnıyarık Tencere (~26 cm) 999 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 259 TL
Cam Büyük Kase 159 TL
6'lı Cam Kase Seti 179 TL
6'lı Cam Espresso Fincanı 99 TL
Çelik Kahve Öğütücü 249 TL
Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL
LAV 6'lı Çay Bardağı 109 TL
Tekstil ÜrünleriPijama Takımı Erkek 349 TL
Pijama Takımı Erkek Çocuk 269 TL
Pijama Takımı Kız Çocuk 269 TL
Pijama Takımı Kadın 349 TL
Pijama Alt Erkek Çocuk 99 TL
Pijama Alt Kız Çocuk 99 TL
Dikiş ve Terzi Malzemeleri
Tığ Çeşitleri 19,50 TL
Mezura 14,50 TL
Mini Makas 27,50 TL
Terzi Makası 27,50 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri 14,50 TL
Örgü Ayracı 14,50 TL
Ev Tekstili ÜrünleriÇift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
Kapitoneli Yastık 169 TL
İkili Havlu Set (~50x80 + 30x50 cm) 59 TL
Çift Kişilik Yorgan (~195x215 cm) 369 TL
Şemsiye 129 TL
Çocuk Şemsiye 149 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL
Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL
Barbie Bebek 229 TL
Ev Çay Seti 299 TL
4 Puzzle 1 Arada 59 TL
Oyuncak Kamyonlar 59 TL
Oyuncak Bebek (~23 cm) 99 TL
Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL
Oyuncak Figür 59 TL
Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL
Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL
Sevimli Pervane 129 TL
Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL
Lisanslı Puzzle 89 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
Geometrik Puzzle (64 Parça) 249 TL
Fotoğraf Albümü 129 TL
Kahve Kokulu Defter 39 TL