BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 4 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Bisikletler, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil, Giyim ürünleri ve Harika Oyuncaklar indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2799 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünleri

BİM 4 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta cuma günü 2 farklı televizyon, Elektrikli bisikletler, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de indirim fırsatlarında neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 4 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 50 İnç UHD Smart TV 15999 TL, Dahili uydu ve bluetoothlu, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalarına sahip olan Nordmende 42 İnç FHD Android TV 5299 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Fakir Şarjlı 2in1 İnovax Dik Süpürge 5999 TL, Fakir Robot Süpürge 4599 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2999 TL, Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2799 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1599 TL, Arnica Blender Seti 899 TL, Kumtel Vakum Makinesi 599 TL'den Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu cuma RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 15999 TL, Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12999 TL, MJ-1 Elektrikli Bisiklet 9999 TL, 27,5 Jant ve 21 Vites Dağ Bisikleti 2199 TL fiyattan satılacak.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 4 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Rakle 3'lü Cam Renkli Su Bardağı 99 TL, Rakle 2'li Cam Ayaklı Renkli Meşrubat Bardağı 75 TL, Rakle 3'lü Cam Desenli Su Bardağı 59 TL, Alpina 4'lü Fincan Seti 129 TL, Glass in Love Cam Çerezlik Seti 119 TL, Glass in Love 6'lı Cam Kupa 75 TL, Glass in Love 3'lüCam Dondurma – Tatlı Kasesi 59 TL,

Hazneli Süzgeç 26,50 TL, Manuel Su Pompası 26,50 TL, Okyanus Home Limon Press 22,50 TL, Kaşıklık 21,50 TL, Çok Amaçlı Bıçak Çeşitleri 18,50 TL, Desenli Ketçap-Mayonez Şişesi 11,50 TL, Okyanus Home Poşet Klipsi 11 TL, Cook Love Eriste – Makarna Makinesi 599 TL, Alpina 3'lü Bıçak Seti 199 TL, Bonera Karnıyarık Tenceresi 159 TL,

Colorina Meyvelik 99 TL, Hobby Life Salata Kurutucusu 79 TL, Colorina Cam Meyvelik 69 TL, Hobby Life Soğan / Patates Saklama Kabı 69 TL, ouse Pratik Elektronik Su Pompası 79 TL, Hobby Life Kapaklı Leğen 37,50 TL, Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı 129 TL fiyattan yer alıyor.

BİM 4 Ağustos Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. Kadın – Erkek Spor Ayakkabı 139 TL, Casilli Erkek Atlet Şort Takım 139 TL, Casilli Erkek Şort 59 TL, Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım 125 TL, Casilli İp Askılı Şortlu Takım 99 TL, Kadın Cüzdan 49,50 TL, Molinella Sofra Bezi 34,50 TL olarak satılacak.

Tekstil ürünlerinde son olarak ise Molinella Sofra Bezi 34,50 TL'den indirim raflarına girecek.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. MGS İkili İnşaat Seti 65 TL, MGS Luna ve Oyuncak At 199 TL, MGS Luna'nın Bisikleti 69 TL, MGS Oyuncak Makyaj Çantası 59 TL, MGS Sök-Tak Biçerdöver 129 TL,

MGS Sök-Tak Traktör 129 TL, Güçlü Çöp Kamyonu 149 TL, Yükselen Zeka Fenerli Kitap 129 TL, Güçlü Parmak Basketbol Oyunu 119 TL, Nerf Elite 2.0 Slyshot 119 TL, Hotwheels İkili Araba 69 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 19,50 TL'den gelecek.