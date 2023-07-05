BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 7 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Temmuz 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Deniz temalı dekoratif ürünler dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Elektrikli Ev Aletleri, Balkon ve Bahçe Ürünleri, Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Oyuncaklar ve "Yaz sofralarının şık parçaları" etiketiyle özel züccaciye ürünler öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 7 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Elektrikli Ev ürünleri, Elektrikli Scooter, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Balkon ve Bahçe ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 7 Temmuz Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 3 farklı televizyon yer alıyor. Bu cuma BİM'de; Dijitsu 43 İnç Androd TV 4399 TL, 4K ultra hd uydu alıcısı ve dahili bluetoothlu, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalarına sahip olan Dijitsu 32 İnç Android TV 2799 TL, LG ThinQ yapay zeka destekli, HDR10 Pro son teknolojili 2 yıl garantili LG 55 İnç UHD Smart TV 14799 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Parmak izi okuyuculu, yüz tanıma sistemli 2 yıl garantili Casper VİA F30 Cep Telefonu 3999 TL, HP Bluetooth Wireless Klavye 429 TL, Polosmart Akıllı Saat 179 TL, Polosmart Powerbank 10.000 Mah 199 TL, Polosmart Nostalji Radyo 289 TL,TL'den Bu Cuma Bim'de indirim reyonlarında yer alacak.

Mutfak ve elektronik eşyalar kapsamında ayrıca; Sunny Çelik Kettle 219 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1299 TL, Kumtel Tekli Ocak 329 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu cuma en çok talep gören ürünlerin başında; 11.499 TL fiyatla RKS BN5 Pro Elektrikli Bisiklet geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 7 Temmuz Bim aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Hobby Life Tek Fiyat Ürünler 9,75 TL, Servis Ürünleri 9,75 TL, Colorina Cam Lokumluk 59 TL, Colorina Cam Çerezlik-Kase 14,50 TL, Rakle Renkli Gravürlü Meşrubat Bardağı 17,50 TL, Chef's Pro Krep Tavası 109 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de giysi kapsamında hazırlanmış ürünlerin devamında; Kadın Kırinkıl Kolsuz Bluz 59 TL, Kadın Kırinkıl Şort 59 TL, Kadın Hambez Pantolon 119 TL, Kadın M. Botti Studio's Baskılı Tişört 65 TL, Kız Çocuk M. Botti Studio's Baskılı Tişört 55 TL, Kadın-Erkek Şapka 39,50 TL, Şal 39,50 TL, Eşarp 34,50 TL, Çok Amaçlı File Çanta 34,50 TL fiyattan yer alıyor.

Diğer fırsat ürünlerinde ise; Q Deco Ahşap 2 Bölmeli Dekoratif Kutu 99 TL, Q Deco Ahşap Organizer 59 TL, Q Deco Ahşap Bardak Altlığı 6'lı 29 TL, Q Deco Duvar Saati 89 TL, Q Deco Fotoğraf Çerçevesi 49 TL, Q Deco Ahşap Peçetelik 49 TL, Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 167 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bim 7 Temmuz Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. Okyanus Home Çizgili Banyo Seti 259 TL, Okyanus Home Siyah Metal Banyo Rafı 119 TL, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 259 TL, Colorina Sıvı Sabunluk 27,50 TL, Deterjanlık 22,50 TL, Mob Yedek Paspas Ucu 18,50 TL olarak satılacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Renk Değiştiren Deniz Kızı 299 TL, MGS Sök Tak Dinozorlar 65 TL, MGS Oyuncak İnşaat Araçları 49 TL, MGS Oyuncak 2 Katlı Ev 169 TL, MGS Luna'nın Arabası 85 TL, MGS Oyuncak Yüzen Hava Araçları 59 TL, Su Balonu 30'lu Set 9,50 TL, Köpük Çıkarıcı Asa 14,50 TL, Lisanslı Top 49 TL, YKY Yayınları Garfield Hikaye Kitapları 17,50 TL, Kopernik Boyama Kitapları 17,50 TL, Hamur Kovası 19,75 TL olacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde Katlanır Plastik Tabure 79 TL, Katlanır Plastik Masa 179 TL, Katlanır Plastik Sandalye 199 TL, Ruta Gölgelikli Salıncak 3950 TL, Tavus Katlanabilir Salıncak 2999 TL, Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti 2099 TL, Katlanır Tekstil Şezlong 149 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında Tekstil ve Giyim grubunda; Molinella Erkek-Kız Çocuk Tek Kişilik Nevresim Seti 235 TL, Esem Comfort Kadın-Erkek Tokalı Çapraz Terlik 149 TL, Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 199 TL, Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 169 TL, Kadın Viskon Elbise 89 TL, Erkek Pötikare Kısa Kollu Gömlek 99 TL, Kadın Taşlı Bez Ayakkabı 89 TL fiyatla satışa çıkıyor.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında Maisonette Yüz Havlusu 39,50 TL, Maisonette El Havlusu 16,50 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 55 TL, Hobby Life Çamaşır Selesi 59 TL, Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 129 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 47,50 TL, Kalorifer Peteği Fırçası 21,50 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 37,50 TL, olacak.

BİM kataloğunda son olarak; Sakal Kesme Örtüsü 29,50 TL, Havlu Saç Bonesi 29,50 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 17,50 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 39,50 TL, Sarı Dekoratif Çiçek 129 TL, Saban Kilitli Saklama Kabı 24,50 TL, Cook Love Poşet Yapıştırıcı 32,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.