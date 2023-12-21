BİM'de bu hafta indirim şenliği var! 22 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 22 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Tezgah Altı Buzdolabı 3,499 TL, Ankastre Fırın-Ocak-Davlumbaz üçlüsünden oluşan şık tasarımlı Kumtel Cam Ankastre Set 5,499 TL'den yer alıyor. BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. PHILIPS markasının 3 muhteşem ürünü indirimli olarak satılacak. Rapid Air teknoloji, 5 ön ayar ve dijital ekranlı Phılıps Aır Fryer 5,499 TL, Power cyclone 5 tekonolojisi ile hijyenik boşaltma özelliiği bir arada sunan Phılıps Süpürge 3,999 TL, Seramik taban ve güçlü buhar özellikli Phılıps Azur Buharlı Ütü 1799 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak. BİM'de bu hafta; Braun Multiquıck Blender Set 2,049 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1,799 TL, NauTıca Akıllı Tartı 349 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak. BİM 22 Aralık Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Yorgan 899 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL, Molinella 2'li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL, Molinella 2'li Yastık Kılıfı 39,95 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 79 TL, Molinella Baskılı Soft TV Battaniyesi 229 TL, Nakışlı Havlu 39,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünleri yer alıyor. Kadın Atkı_Bere Takım 99 TL, Erkek Kaşkol 69 TL, Erkek Bere 49,50 TL, Kadın Bere 65 TL, Erkek Oduncu Gömlek 219 TL, Casilli Termal Tayt 89 TL, Casilli Kadın İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL, Kadın Terlik 69 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti 599 TL, Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL, Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası 149 TL, Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL, Benante Desenli Baharat Sei 139 TL, Bebante Çerezlik Seti 139 TL, Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL,

CookPove 12'li Mufin Kek Kalıbı 109 TL, CookPove Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL, Lav Kavanoz 17,50 TL, Okyanus Bal Kavanozu39,50 TL, Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı 39,50 TL, Hobby Life 4'lü Derin Saklama Kabı 49,50 TL, Maşa 3'lü set 29,50 TL, Paşabahçe Semaver 3'lü Çay Bardağı 49,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.