BİM'de bu hafta neler var? 10 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Anneler Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler yer alıyor. Ayrıca; Bisikletlerden elektronik ürünlere, ev gereçlerinden oyuncaklara, tadilat gereçlerinden dekorasyona varana kadar onlarca çeşit üründe kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 10 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Braun Blender Seti 1. 799 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

Desenli Katlanır Masa 499 TL

Elit Rattan Masa 1.199 TL

Ares Rattan Koltuk 549 TL

Nibras Koltuk 219 TL

Örgü Tabure 89 TL

Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

Premium Gaz Lambası 399 TL

Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

Benante Şık Termos 599 TL

Benante Kahvaltı Seti 439 TL

English Home Fincan Seti 229 TL

English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL

Star Tahterevalli 549 TL

3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

Salıncak 349 TL

Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

Renkli Hulahop 55 TL

Basket Potası ve Top Seti 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

Abs Orta Boy Valiz 629 TL

Abs Küçük Boy Valiz 529 TL

Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL

Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL

Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

Bonera Fırın Tepsisi 329 TL

Chef's Tava Seti 2'li 349 TL

Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL

Metal Patates Soğan Kovası 129 TL

Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL