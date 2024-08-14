BİM'de bu hafta neler var? 16 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Kişisel Bakım Ürünleri, Ev Eşyaları, Araç ve Motosiklet Aksesuar, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2,975 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 16 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Senna 50″ İnç Framelles Utra HD Google Tv 8,990 TL, Senna 42 İnç Full HD Google TV 6,390 TL, Polosmart TWS Kulaklık 299 TL, Polosmart TWS Kulaklık 219 TL, Polosmart 10.000 mAH Powerbank 279 TL, Polosmart Işıklı Tripod 99 TL, Polosmart Tabet Telefon Tutucu 49 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL, Polosmart Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 69 TL,

Polosmart Araç İçi Vantuzlu Telefon Tutucu 109 TL, Polosmart Kablosuz Speaker 279 TL, Polosmart Duvar Şarjı 149 TL, Polosmart Araç Çakmak Şarjı 59 TL, Polosmart Wireless Mouse 99 TL, Polosmart Kablolu Kulakiçi Kulaklık 69 TL, Cyclone Elektrikli Süpürge 2,975 TL, Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Range Epilasyon Aleti 249 TL, Range Dikey Elektrikli Süpürge 849 TL olarak satışa sunulacak. BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Ev Eşyaları grubunda ki ürünleri; Ütü Masası 599 TL, Kelebek Kurutmalık 429 TL, Okyanus 2 Katlı Siyah Metal Köşelik 249 TL, Saplı Faraşlı Fırça 55 TL, Mutfak Gereçleri 44,50 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL,

Tekstil grubunda ise; Kığılı Polo Yaka Erkek Tiçört 279 TL, Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 319 TL, Casilda Home Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 275 TL, Kadın–Erkek Hambez Şort 139 TL, Kadın Elbise 159 TL, Şeffaf Sütyen Düzenleyici 42,50 TL, Saç Kurutma Beresi 65 TL olarak satışa sunulacak.