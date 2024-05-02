BİM'de bu hafta neler var? 3 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Msyıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Anneler Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler yer alıyor. Ayrıca; Örgü malzemelerinden elektronik ürünlere, ev gereçlerinden oyuncaklara, bahçe ürünlerinden dekorasyona varana kadar onlarca çeşit üründe kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 3 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi - 2.999 TL

Heifer Yeni Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi - 379 TL

Heifer Tıraş Makinesi Ejderha Erkek Bakım - 219 TL

Geske Yüz Temizleme Fırçası 6'sı 1 Arada - 3.499 TL

Smart Tartı PCS55 - 329 TL

Nautica Sarılı Diş Fırçası TB90 - 479 TL

Akıllı Bileklik PWSW12 - 239 TL

House Appli'li Gece Lambası HPS4 - 899 TL

Katlanabilir Telefon Tutacağı PSM84 - 79 TL

Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 3.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 7.299 TL

Ankastre Ocak - Ürün bilgisi verilmemiş.

Ankastre Fırın - Ürün bilgisi verilmemiş.

Dienni 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap - 1.599 TL

Heifer Mega Robot Blender Set - 1.299 TL

Fakir Çay Makinesi Tea N More - 1.199 TL

Fakir Mikrodalga Fırın - 2.499 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi - 1.299 TL

Kumtel İnox Tost Makinesi - 1.499 TL

Kumtel 5.5 L Fastfryer - 1.699 TL

House Mutfak Tartısı HP53 - 159 TL

Kaşmir Halı - 699 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 299 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü - 249 TL

Masa Örtüsü - 149 TL

Kol Saati ve Bileklik Seti - 249 TL

Kadın Kaşkorse Tişört - 109 TL

Kadın Kaşkorse Pantolon - 149 TL

Simli Ayakkabı (Kadın) - 329 TL

Eşem Comfort Terlik (Kadın) - 189 TL

Yüksek Taban Terlik (Kadın) - Siyah 79 TL, Altın 85 TL

Maxi Patisserie Servis Tabağı - 89,00 TL

Patisserie Servis Tabağı (2'li) - 69,00 TL

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı - 34,50 TL

Tatlı Tabağı (2'li) - 139,00 TL

Tokio Kase (Çukur) - 49,50 TL

Casablanca Merserize Bardak - 13,90 TL

6'lı Estrella Pasta Tabağı - 179,00 TL

Estrella Kase (2'li) - 75,00 TL

6'lı Estrella Kase - 139,00 TL

Bouquet Kase - 129,00 TL

Bouquet Ayaklı Dondurma Kupası (2'li) - 99,00 TL

Echo Su Bardağı (6'lı) - 99,00 TL

Semaver Çay Bardağı (3'lü) - 59,00 TL

Kare Borcam - 299,00 TL

Chef Saklama Karıştırma Kabı - 99,00 TL

Tefal Simplicity Tava (32cm) - 549,00 TL

Tefal Manuel Rondo (500 ml) - 499,00 TL

Tefal 5'li Servis Seti - 349,00 TL

Tefal Sığ Tencere (28cm) - 285,00 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti - 799,00 TL

Bovéry Seramik Karnıyarık Tencere (24 cm) - 499,00 TL

Bovéry Yapışmaz Seramik Tava (24 cm) - 279,00 TL

Bovéry Seramik Derin Tencere (22 cm) - 399,00 TL

24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı - 1.099,00 TL

Emsan New Bone Porselen Fincan Seti - 699,00 TL

Oval Tepsi (42x27 cm) - 229,00 TL

Bambu Döner Tabla (35cm) - 159,00 TL

Bambu İkili Kesme Tahtası (30x28cm ve 37x32cm) - 159,00 TL

Sunum Tabağı Çeşitleri - 109,00 TL

Bambu Havaneli Dövme Seti - 109,00 TL

Penart Porselen Kaplı Şıpıldı Kupa Seti (200 ml) - 349,00 TL

Bardaklık Bas Ucu Sürahi (700 cc) - 79,00 TL

Metal Saplı Silikon Uçlu Uzun Servis Maşası - 89,00 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri - 49,00 TL

Yaylı Masa Örtüsü Kıskaçı (4'lü) - 15,00 TL

Atlas Yumak - 59,00 TL

Deluxia Yumak - 69,00 TL

Kitty Baby Yumak - 69,00 TL

Trend Cake Yumak - 49,50 TL

Bora Dikiş İpi Seti (10'lu) - 49,00 TL

Kitty Başak Dantel İpi (100g) - 39,50 TL

Kitty Başak Dantel İpi (20g) - 8,90 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone - 42,50 TL

Düz Dikişsiz Bone - 32,50 TL

Yazma (100x100 cm) - 62,50 TL

Flamlı Eşarp (100x100 cm) - 62,50 TL

Erkek Pijama Takımı (S/M/L/XL) - 225,00 TL

Akülü Ağaç Kesme Testeresi 20V 4.0 Ah - 3.499,00 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 1800W - 3.299,00 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 52cc - 2.499,00 TL

Benzinli Motorlu Tırpan 52cc 1.6KW - 2.999,00 TL

Akülü Tırpan 20V 4.0 Ah - 3.999,00 TL

Temiz Su Dalgıç Pompa 550W - 1.299,00 TL

Akülü Budama Makası 20V 2.0 Ah - 2.999,00 TL

Budama Makası - 149,00 TL

Çift Budama Makası 25" - 299,00 TL

Dal Budama Makası 21" - 199,00 TL

Budama Testere 300mm - 129,00 TL