BİM'de bu hafta neler var? 31 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'e bu hafta; Elektrikli bisiklet, çeyizlik ürünler, elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, züccaciye grubunda onlarca çeşit ürün yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 31 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUBİM'de bu hafta elektronik, tekstil ve spor malzemeleri ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 31 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Polosmart Lady Shaver 359 TL
Polosmart Wag Maşası 499 TL
Polosmart Makyaj Fırça Seti 7'li 159 TL
Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 59 TLPolosmart Tıraş Makinesi 299 TL
Led Işıklı Şarjlı Ayna 139 TL
Polosmart Nostaljik FM Radyo 599 TL
Polosmart Kablosuz Speaker 239 TL
Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 159 TL
Nautica TWS Kulaklık 499 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL
SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL olarak satışa sunulacak.BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Bu Cuma BİM'de harika ürünlerin 31 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulacak olan BİM Aktüel ürünleri devamında;
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL
Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL
Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL
Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TLPaşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL
Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL
Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL
Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 35 TL
Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak.BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri tatil için gerekli ürünler karşılıyor.
"Haftanın Önerileri" etiketi ile BİM aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında;
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
Derin Çelik Tencere 599 TL
Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölyefli Yemek Takımı 2.499 TL
Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL
LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL
LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL
LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL
Chef's Pro Wok Tava 239 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL
Mehtap Tava 249 TL
Mehtap Sahan 199 TL TL olarak raflarda yerini alacak.31 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL
APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL
RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
Kelebek Kurutmalık 379 TL
Ütü Masası 499 TL
Ütü Masası Kılıfı 65 TL
İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL
Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL
Modüler Raf 299 TL
Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL
Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL
Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL'den satılacak.
BİM aktüel ürünlerin devamında;
Naturalove Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL
Naturalove Orta Boy Saplı Sepet 139 TL
Naturalove Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL
Amerikan Servis 49 TL
Naturalove Büyük Boy Sepet 85 TL
Naturalove Orta Boy Sepet 75 TL
Naturalove Küçük Boy Sepet 49 TL
Naturalove Bardak Altlığı 12,50 TL
Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL
Lüks Peluş Banyo Paspas Seti 259 TL
Saten Şortlu Takım 155 TL
Gold Terlik 59 TL
Yaprak Desenli Terlik 59 TL
Tek Bantlı Terlik 59 TL'den yer alacak.