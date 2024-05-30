BİM'de bu hafta neler var? 31 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'e bu hafta; Elektrikli bisiklet, çeyizlik ürünler, elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, züccaciye grubunda onlarca çeşit ürün yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 31 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta elektronik, tekstil ve spor malzemeleri ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 31 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

Polosmart Lady Shaver 359 TL

Polosmart Wag Maşası 499 TL

Polosmart Makyaj Fırça Seti 7'li 159 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 59 TL

Polosmart Tıraş Makinesi 299 TL

Led Işıklı Şarjlı Ayna 139 TL

Polosmart Nostaljik FM Radyo 599 TL

Polosmart Kablosuz Speaker 239 TL

Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 159 TL

Nautica TWS Kulaklık 499 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL

SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Bu Cuma BİM'de harika ürünlerin 31 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulacak olan BİM Aktüel ürünleri devamında;

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL

Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL

Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL

Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 35 TL

Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri tatil için gerekli ürünler karşılıyor.

"Haftanın Önerileri" etiketi ile BİM aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında;

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL

Derin Çelik Tencere 599 TL

Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölyefli Yemek Takımı 2.499 TL

Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL

LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL

LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL

LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL

Chef's Pro Wok Tava 239 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL

Mehtap Tava 249 TL

Mehtap Sahan 199 TL TL olarak raflarda yerini alacak.

31 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL

APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL

RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL

Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

Kelebek Kurutmalık 379 TL

Ütü Masası 499 TL

Ütü Masası Kılıfı 65 TL

İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL

Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL

Modüler Raf 299 TL

Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL

Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL

Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünlerin devamında;

Naturalove Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

Naturalove Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

Naturalove Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

Amerikan Servis 49 TL

Naturalove Büyük Boy Sepet 85 TL

Naturalove Orta Boy Sepet 75 TL

Naturalove Küçük Boy Sepet 49 TL

Naturalove Bardak Altlığı 12,50 TL

Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL

Lüks Peluş Banyo Paspas Seti 259 TL

Saten Şortlu Takım 155 TL

Gold Terlik 59 TL

Yaprak Desenli Terlik 59 TL

Tek Bantlı Terlik 59 TL'den yer alacak.