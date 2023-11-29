BİM'de bu hafta neler var? BİM 1 Aralık 2023 kataloğu

BİM 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri arasında lisanslı Harry Potter ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta; İçerisinde davlumbaz, ankastre ocak ve fırın bulunan Beyaz Kumtel ankastre set 5.999 TL fiyatla yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki bu cuma BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta giyimden elektrikli ev aletlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünlerin cuma günü için hazırlanan kataloğunun 1. sayfasında Lisanslı Harry Potter kalemleri, 2024 ajandası, boyama kitapları, puzzle, mesşrubat bardağı, su şişesi, kupa ve Dosyalı Uv Işıklı Set gibi ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta televizyonlar kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM 1 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu Harry Potter hayranlarını sevindirecek.

BİM'e bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Harry Potter Işıklı Stickerli Günlük Set 259 TL, Lisanslı Boyama seti 19,50 TL, Puzzlu 69 TL, Ajanda 2024 Yılı 149 TL, Dosyalı Uv Işıklı Set 249 TL, harry Potter Figür 429 TL, Harry Potter Karakterleri 299 TL, Kupa 55 TL, Su Şişesi 59 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 1 Aralık kataloğunda 2 farklı boyuttta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 58 İnç UHD Smart Led TV 10,999 TL, Dahili uydu alıcılı dahili wifi ve bluetoothlu Diitsu 32 İnç HD Ready TV 3,199 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda; Erkek Polar Pijama Takımı 239 TL, Erkek Çocuk Polar Pijama Takımı 199 TL, Casilli Kadın Termal Çorap 79 TL, Kadın Eşofman Altı 89 TL, Erkek Eşofman Altı 89 TL, Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL, Çocuk Kot Görünümlü Termal Tayt 99 TL, Flanel Bebek Nevresim seti 189 TL, Flanel Bebek Çarşaf 99 TL, Bebek Pijama Takımı 109 TL, Baskılı Masa Örtüsü 79 TL, Baskılı Minder 44,50 TL fiyattan yer alacak.

Oyuncak grubundaki fırsat ürünlerinde ise; Redka Karma Kutu Oyunları 69 TL, Etkinlik Kitabım 99 TL, Oyuncak Traktör 89 TL, Top 39,50 TL, Oyuncak Doktor Seti 44,50 TL, İlk Kitaplarım 17,50 TL, Barbie Manyetik Kıyafet Giyindirme Oyunu 79 TL, MGS Lunanın Oturma Odası Oyun Seti 129 TL, MGS Lunanın Arabası 129 TL, Oyun Çadırı 199 TL, MGS Oyuncak Tost ve Tatlı Menüsü 119 TL, Kafesli Dinozor Çekici Araç 99 TL'den satışa sunulacak.