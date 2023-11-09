BİM'de bu hafta neler var? BİM 10 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 10 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Elektrikli bisikletten 3D yazıcıya, Televizyondan kulaklığa, oyuncaklardan araç aksesuarlarına varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma elektronik ve züccaciye grubunda ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri
BİM 10 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERCuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon geliyor. Webos işletim sistemli 4K ultra HD Prime video, exxen, youtube, netflix gibi bir çok uygulaması ile dikkat çeken Dijitsu 50 İnç UHD Android Led TV 8,499 TL, TCL 32 İnç FHD Android Televizyon 5,499 TL'den satışa sunulacak.BİM'e bu cuma; RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.Bim Aktüel 10 Kasım 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Çift hız seviyeli çelik bıçaklar ve doğrayıcı rende fonksiyonlu hazneye sahip Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL, Parlatma ve temizlemede 2 adet aksesuarlı, 60 dakika kullanım süresine sahip olan 2 yıl garantili Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1499 TL,BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 10 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Polosmart Akılı Saat 229 TL, Polosmart TWS Kulaklık 229 TL, Polosmart 10.000 Mah Powerbank 229 TL, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 79,90 TL, Tezgah Altı Buzdolabı 3499 TL, 2 kademeli hız ve ısı ayarlı 2 yıl garantili Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL'den yer alıyor.Bu cuma BİM'de Oto aksesuarları yer alıyor. Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL, Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL, Tek Fiyat Kışlık Oto Bakım Ürünleri 39,50 TL, Hızlı Cila 49,90 TL'den satılacak.