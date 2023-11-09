BİM'de bu hafta neler var? BİM 10 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 10 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Elektrikli bisikletten 3D yazıcıya, Televizyondan kulaklığa, oyuncaklardan araç aksesuarlarına varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma elektronik ve züccaciye grubunda ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

BİM 10 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER