BİM'de bu hafta neler var? BİM 10 Şubat 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Bez Gardırop, Yağsız fritöz ve buhar jenaratörlü ütü dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Ev eşyaları, kişisel bakım cihazları, züccaciye ve Mutfak ürünleri, giyim ürünleri ve Çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Sevgililer Günü kapsamında hediyelik ürünler satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 10 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Fakir Closey Filtre Kahve Makinesi 459 TL, Relax Termos Bardak Çeşitleri 139 TL, Kulaklık Çeşitleri 79 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 229 TL, Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası 129 TL, Gün Batımı Dekoratif Lamba 129 TL, Smartlife Akıllı Saat 159 TL'den yer alıyor.

Ayrıca yuvarlak saklama kabı, çemberli badya, mısır patlatma tavası, buzdolabı organizeri dik sepet, kepçe altlığı, saplı faraş ve fırça ve peçetelik gibi çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Çemberli Badya 13,50 TL, Mısır Patlatma Tavası 29,50 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 19,50 TL, Peçetelik 17,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 32,50 TL, Tablet Mob Temizlik Seti 99 TL, Kepçe- Kaşık Altlığı 9,50 TL, Benante Standlı Kalpli Kupa Seti 4'lü 189 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Paşabahçe Kalp Desenli Tabaklı Kahve Kupası 59,50 TL, Paşabahçe Kalp Desenli Ayaklı 2'li Meşrubat Bardağı 65 TL, Paşabahçe Kalp Desenli Kapaklı Sürahi 57,50 TL, Paşabahçe Kalp Desenli 8 Parça Çay Seti 109 TL, Paşabahçe 3'lü Kalp Desenli Su Bardağı 49 TL, Paşabahçe 4'lü Kırmızı Pasta Tabağı 109 TL, Naturalove Bambu Sunum Tabağı 67,50 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta cuma günü Sevgililer Günü için hazırlanan ürünlerde; Timberland Erkek Kol Saati 699 TL, Kadın Kol Saati ve Bileklik Seti 129 TL, Balon 7'li Standı 29,50 TL, Pastel 5'li Balon 8 TL, Askılı Kapitone Laptop Çantası 89 TL, Çim Saçlı Gözlüklü Saksı 29,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 10 Şubat kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Poly Yastık Kılıfı 2'li 45 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL, Molinella Çift Kişilik Lastkli Çarşaf 99 TL, Minder Üstünde Uyuyan Kedi 99 TL, Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 189 TL, Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 135 TL, Casilli Kalpli Pijama Takımı 199 TL, Flamlı Eşarp 29,50 TL, Kadın Nakışlı Pelüş Terlik 39,50 TL, Letoon Erkek Kışlık Ayakkabı 219 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bu Cuma Bim'de indirim reyonunda Eğitici ve öğretici harika oyuncaklar da yer alacak. BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan oyuncaklarda; Konuşan Defne Bebek 199 TL, Meyveli Gitar 44,50 TL, Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 39,50 TL, Piccolo Mondi Parmak Kukla 5'li 44,50 TL, Peluş Hayvancık Oyun Arkadaşım 39,50 TL, Pilsan Saklama Kutulu Blok Oyuncaklar 129 TL, Karma Oyuncaklar 35 TL, Kardan Adam Balon Seti 27,50 TL, Oyuncak Gurme Yemek Seti 59 TL, LC Sevimli Oyuncak Lokomotif 79 TL, Garaj Yol Seti 99 TL, Çıkartmalı Boya ve Eğlem Kitapları 17,50 TL, Mesaj Veren Masallar 6,50 TL, Piccolo Mondi Ahşap Bul-Tak Puzzle 32,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.