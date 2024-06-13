BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 14 Haziran Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Elektrikli bisikletten klimaya, Halı-koltuk temizleme makinesinden yazıcıya, mini oturma grubuna varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma ayrıca Babalar Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri
BİM 14 HAZİRAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER
BİM'de 14 Haziran Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Babalar Günü için seçili ürünler ile Klimalar, Elektrikli Ev Aletleri, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak, Ev Eşyaları ve Oyuncak grubunda Eğitici özellikleri ile harika ürünler yer alıyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Bonobo Elektrikli Bisiklet 49,999 TL, Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17,999 TL, CORBY markalı 2 yıl garantili Elektrikli Motosiklet 10,999 TL'den satışa sunulacak.Ayrıca; 12 nesil İntel core İ5 işlemci, 16 GB DDR4 Ram ve 512 GB SSD diskli HP Gaming Labtop 25,999 TL, CREALITY K1 12X 3D Yazıcı 19,999 TL, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Samsung S22 Cep telefonu 19,999 TL olacak.BİM 14 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor.BİM'e bu cuma; TCL 12000 BTU Klima 18,999 TL, TCL 18000 BTU Klima 29,999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 14 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Tezgahaltı Buzdolabı 4,299 TL, Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 4,999 TL, Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL, Kumtel Vakum Makinesi 799 TL, S10 Vaccum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot 9,999 TL, PHILIPS Süpürge 4,799 TL, FAKİR Sport Blender ve Sürahi 1,299 TL, Fakir Çay Makinesi Tea N More 1,099 TL'den yer alıyor.BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. 5 Parça Rimin Oturma Grubu 8,999 TL, Nibras Koltuk 199 TL, Relax Çelik Termos 279 TL, Peçko Tütsülük Palosanto set 139 TL, Gaz Lambası 329 TL, GESKE Yüz Temizleme Fırçası 2,999 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.BİM kataloğunda yer alan Babalar Günü için Hediyelik ve Tekstil ürünlerinde ise;. İşte; KIĞILI markası ile Polo Yaka Tişört 279 TL, Hambez Pantolon 169 TL, Comfort Ayakkabı 299 TL, Kol saati 239 TL, Erkek Çanta 149 TL, Deri Cüzdan 299 TL, Mekanşzmalı Deri Cüzdan 299 TL, Deri Kemer 179 TL olacak.