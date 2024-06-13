BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 14 Haziran Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Elektrikli bisikletten klimaya, Halı-koltuk temizleme makinesinden yazıcıya, mini oturma grubuna varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma ayrıca Babalar Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

BİM 14 HAZİRAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER



BİM'de 14 Haziran Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Babalar Günü için seçili ürünler ile Klimalar, Elektrikli Ev Aletleri, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak, Ev Eşyaları ve Oyuncak grubunda Eğitici özellikleri ile harika ürünler yer alıyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...