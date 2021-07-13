BİM'de bu hafta neler var? BİM 16 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

13 Temmuz 2021 Salı 01:03 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 01:03

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler geliyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta çeşitli ürün yelpazesinde sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe kanvas sepetler, yolluk ve paspas çeşitleri, merserize şapkalar, banyo paspasları ve zücaciye kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM kataloğunun cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünleri.

BİM 16 TEMMUZ 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, 16 Temmuz 2021 Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta züccaciye ve ev dekorasyonu için tekstil kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda Yaz aylarının sıcağından bir nebze korunmak üzere Vantilatör ve boyun fanı, ihtiyacı olan müşterileri sevindirecek cinsten.

BİM 16 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Vantilatör 149 TL, Fakir marka Buharlı Temizleme Makinesi 229 TL, Arnica Blender Seti 229 TL, 12 saat soğuk, 5 saat sıcak tutma özellikli 470 ml Contigo Termos 179 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM kataloğunda ayrıca; 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 249 TL. Fresh Boyun Fanı 34,90 TL. SCHWARTZ Işıklı Vakumlu Haşare Öldürücü 49,90 TL. STARCOM markası ile 2 adet uzatma çubuğu, 2 adet temizleme başlığı ile Kablosuz Motorlu Toz Alıcı 69,90 TL. DEXİM Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL'den satışa sunulacak.

Çok Amaçlı Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 39,90 TL, Çift Kişilik Yatak Örtüsü 54,90 TL, Kapitone Yastık 19,90 TL, Kapitone Tek Kişilik Yatak Alezi 29,90 TL, Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi 44,90 TL, Bavul Organizeri 19,90 TL fiyatı ile cuma günü BİM'de yerini alacak.

Bim Aktüel Ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar bunlarla da bitmiyor. BİM 16 Temmuz aktüel ürünler arasında; Kaydırmaz Tabanlık 6,90 TL. Raf Örtüsü 9,90 TL, Çapraz Çanta 19,90 TL, erkek Kapri Şort 19,90 TL, Kadın Merserize Şapka 14,90 TL, Çocuk Merserize Şapka 12,90 TL, Çocuk Spor Ayakkabı 29,90 TL, Mutfak ve Züccaciye grubunda ise; 32 Parça Piknik Seti 29,90 TL'den yer alıyor.

Züccaciye kapsamındaki ürünlerde ise Tefal 32 cm Tava 129 TL, Tefal 24 cm Tava 89,90 TL, Paşabahçe 6 Kişilik Dantel Çay Takımı 24,90 TL, Paşabahçe Oval Tekli Tabak 8,90 TL, LAV 660 cc Kapaklı Küçük Cam Kavanoz 2,50 TL, LAV 1000 cc Kapaklı Büyük Cam Kavanoz 3,50 TL, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 5,50 TL, Masa Örtüsü 10,90 TL, Tek Fiyat Fırça 14,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,95 TL'den raflarda olacak.