BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Mart 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 17 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Airfryer, robot süpürge ve ayaklı meşrubat sebili dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Elektrikli ev eşyaları, züccaciye ve Mutfak ürünleri, giyim ürünleri ve Ramazan ayı için hazırlanan gıda ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca kumtel sürgülü aspiratör 499 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 17 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Son zamanların popüler ürünü Xiaomi Mi Robot Süpürge 13,499 TL ve led ekran, buz çözme, yoğurt yapma modu, çift katmanlı yapışmayan iç yüzey ve ayarlanabilir sıcaklık özelliği ile Xiaomi Airfryer 3,099 TL'den yer alıyor.

Ayrıca; Oled ekran, buz çözme, yoğurt yapma modu, çift katmanlı yapışmayan iç yüzey ve ayarlanabilir sıcaklık özelliği ile Xiaomi Airfryer 3,099 TL, dahili uydu alıcılı, Android 11 işletim sistemli, youtube, netflix, premie video, exxen, blue tv uygulamaları hazır olan google play store ile uygulama yüklenen Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 7,999 TL, Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 5,999 TL fiyattan satışa sunulacak.

17 Mart 2023 Bim Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinde; Benante Taşlı Metal Peçetelik 69 TL, Benante Aynalı Tepsi 149 TL, Benante Taşlı Metal Havluluk 79 TL, Ayaklı Su-Meşrubat Sebili 59 TL, Okyanus Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11,50 TL, Sürahi 1 Litre 55 TL, Tuzluk Biberlik 2'li Set 13,50 TL, Paşabahçe 12 Parça Timeless Çay Seti 199 TL,

BİM aktüel kataloğundaki elektronik ev eşyaları kapsamında; Kumtel Akıllı Dijital Baskül 179 TL, 5.5 Litre kapasiteli Kumtel Yağsız Fritöz 2,299 TL, Led aydınlatma ve mekanik kontrollü Kumtel Sürgülü Aspiratör 499 TL, Arnica Blender Seti 499 TL, Heirfer Çay Makinesi 499 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 399 TL

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel kataloğunun Tesktil ve Giyim grubundaki ürünlerinde; Desenli Lüx Seccade 99 TL, Desenli Seccade 39,50 TL, Runner 19,50 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 59 TL, İnci ve Taşlı Zikirmatik 23,50 TL, Lüx Şal 49 TL, Ören Bayan Yazma 34,50 TL, Şal 24,50 TL, Kadın Fitilli Pantolon 39,50 TL olarak satışa sunulacak.

Bim aktüel 17 Mart 2023 kataloğunun fırsat ürünleri devamında; Chef's Tava 109 TL, Chef's Sahan 75 TL, Mimilos Yuvarlak Masa 209 TL, Kumtel Tekli Ocak 329 TL, Aware 2'li Collection Kupa 49 TL, Paşabahçe Amorf 4'lü Su Bardağı 89 TL, Paşabahçe Amorf 4'lü Meşrubat Bardağı 99 TL, Keramika Kahve Kupası 18,50 TL, Kaşıklı Cam Baharatlık 19,50 TL, Yuvarlak Tepsi 19,50 TL, Salata Kurutucusu 69 TL, Karma Mutfak Ürünleri 22,50 TL, Soğan-Patates Saklama Kabı 59 TL, Limon Press 21,50 TL, Ayarlı Dolap Organizeri 14,50 TL olarak müşterinin beğenisine sunulacak.

Bu Cuma BİM'de yer alacak Eğitici ve öğretici oyuncaklarda ise; Eğitici Diskler 99 TL, Eğitici Çubuklar 99 TL, Barbie Prenses Bebek 79 TL, Çocuk Sandalyesi 49 TL, Kutulu Hamur Setleri 39 TL, Ahşap Tamir Seti 149 TL, Kutu Oyunu 99 TL, Sök Tak Dinazorlar 69 TL, Konuşan Cansu Bebek 129 TL, Luna'nın Helikopteri 189 TL, Oyuncak Pikap 59 TL, Denge Oyunu 54 Parça 59 TL, Oyuncak Motosiklet 43 TL, Oyuncak 4×4 Araçlar 14,90 TL olarak raflarda olacak.