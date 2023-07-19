BİM'de bu hafta neler var? BİM 21 Temmuz 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 21 Temmuz 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri müşterilere tanıtıldı. BİM'e bu cuma; Ay çiçeği desenli kahvaltı takımı ve katlanabilir elektrikli bisikletler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Elektronik ev eşyaları, züccaciye ve Mutfak ürünleri, ev tekstili, oyuncaklar ve çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca içerisinde; Tost makinesi, Çaycı, Blender seti ve kahve makinesi olan Fakir Çeyiz Paketi 2.699 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 21 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Alfa Romeo R2 250W motor ürünü 25 Km/h maximum hızı, 35 ila 45 km sürüş mesafesi ve 36V 10 Ah bataryasıyla 17.999 TL fiyata sahip olarak geliyor. Bir diğer üründe ise Alfa Romeo R1 250 W ürünü var. Maksimum 25 km/h hıza sahip ürün 35 ila 45 km sürüş mesafesinde olup 36V 10 Ah bataryaya sahip. Ve ayrıca bu ürün peşin fiyatına 9 taksit avantajıyla 16.999 TL fiyatıyla yer alıyor.

Ayrıca HP markası ile 2 yıl garantili HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 3,999 TL, AMD Reyzen5 işlemcisi ile dikkat çeken 8 GB DDR4, 256 GB SSD diskli Windows 11 Home işletim sistemli HP Notebook 9,299 TL, Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2,749 TL, Oppo Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 899 TL, Fakir Çeyiz Paketi 2,699 TL, Russell Hobbs Satisfry Air Fryer 2,599 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1,499 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 599 TL, Dijitsu Vantilatör 399 TL, Fotoğraf Albümü 200'lü Takım 89 TL.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 59 TL, Büyük Süpürgeli Faraş 44,50 TL, Bonera Tava Seti 269 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 89 TL, Benante Desenli Melamin Kek Fanusu ve Spatula 109 TL, Benante Desenli Melamin Tepsi 44,50 TL, Kaşık 4'lü Set 13,50 TL, Dekoratif Kristal 6'lı Çay Tabağı 21,50 TL, Su Kovası 10 Litrelik 32,50 TL, Alpina Bulaşık Fırçası 39,50 TL, Silicolife 6'lı Silikon Kapak Seti 54,50 TL, Kare Badya 28,50 TL, Yuvarlak Saklama Kutusu 22,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

Yuvarlak Saklama Kutusu 28,50 TL, Çikolata Desenli Saklama Kabı 32,50 TL, Renkli Sırlı 3'lü Yuvarlak Güveç 37,50 TL, Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 269 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL, Glass in love Cam Sürahi Takımı 179 TL, Glass in love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma-Tatlı Kasesi 49 TL, Paşabahçe Live Beautiful 3'lü Nova Su Bardağı 39,50 TL, Rakle Ayaklı 2'li Kahve Yanı Bardak 55 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 19,50 TL, Lav Optikli Demet 6'lı Çay Bardağı 52,50 TL, Benante Makarna Tabağı 42,50 TL, Alpina Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 189 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 59 TL, Büyük Süpürgeli Faraş 44,50 TL, Bonera Tava Seti 269 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 89 TL, Benante Desenli Melamin Kek Fanusu ve Spatula 109 TL, Benante Desenli Melamin Tepsi 44,50 TL, Kaşık 4'lü Set 13,50 TL, Dekoratif Kristal 6'lı Çay Tabağı 21,50 TL, Su Kovası 10 Litrelik 32,50 TL, Alpina Bulaşık Fırçası 39,50 TL, Silicolife 6'lı Silikon Kapak Seti 54,50 TL

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 21 Temmuz BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Kare Badya 28,50 TL, Yuvarlak Saklama Kutusu 22,50 TL, Yuvarlak Saklama Kutusu 28,50 TL, Çikolata Desenli Saklama Kabı 32,50 TL, Renkli Sırlı 3'lü Yuvarlak Güveç 37,50 TL, Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 269 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL, Glass in love Cam Sürahi Takımı 179 TL, Glass in love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma-Tatlı Kasesi 49 TL, Paşabahçe Live Beautiful 3'lü Nova Su Bardağı 39,50 TL, Rakle Ayaklı 2'li Kahve Yanı Bardak 55 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 19,50 TL, Lav Optikli Demet 6'lı Çay Bardağı 52,50 TL, Benante Makarna Tabağı 42,50 TL, Alpina Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 189 TL fiyatla çok amaçlı ürünler raflarda yerini alacak.

BİM 21 Temmuz kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; bu hafta indirim reyonlarında yer alacak Tekstil ve Giyim ürünleri ise; Kadın-Erkek Yazlık Terlik 39,50 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 155 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 115 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 87,50 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 68,75 TL, Molinella 2'li Yastık Kılıfı 39,50 TL, M.Botti Studio's Baskılı Erkek Tişört. M.Botti Kid's Baskılı Erkek Çocuk Tişört 55 TL, Erkek Şort 89 TL, Erkek Kapri 99 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 155 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 115 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 87,50 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 68,75 TL, Molinella 2'li Yastık Kılıfı 39,50 TL, M.Botti Studio's Baskılı Erkek Tişört. M.Botti Kid's Baskılı Erkek Çocuk Tişört 55 TL, Erkek Şort 89 TL, Erkek Kapri 99 TL,

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise yuncak ürünleri; Jurassic World Oyuncak Dinozorlar 49,50 TL, Luna Pusetli Oyuncak 99 TL, MGS Oyuncak Evcil Hayvan Seti 59 TL, Lisanslı Yapboz 24,50 TL, MGS Zıplayan Kurbağa Oyunu 24,50 TL, Molmo Toys Oyuncak Arazi Aracı 44,50 TL, Retro Oyuncak Arabalar 34,50 TL, İnkılap Tekerlemeli Boyama Kitapları 12,50 TL, Lelia Aksesuarlı Deniz Kızı 39,50 TL, Oyuncak Soft 3'lü Top 49,50 TL, Lisanslı 5'li Balonlar 10,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.