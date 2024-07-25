BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM her hafta cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM 26 Temmuz kataloğu ürünleri belli oldu. Bu hafta kataloğa göre, Büyük Buz Aküsü 59,50 TL, Pedallı Çöp Kovası 179 TL, Salata Kurutucusu 129 TL, Temizlik Seti 129 TL ve Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM 26 Temmuz kataloğu...
BİM AKTÜEL 23 TEMMUZ 2024
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 225 lira
Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 135 lira
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49 liraSek Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 lira
Fide Ton Balığı 4×80 gr 79,75 lira
Bizim Margarin Kâse 250 gr Paket 250 gr 49,50 lira
Peysan Süt Karameli Süt Reçeli 23,75 lira
Naturalove Ananas Lamba 275 liraMultivitamin Şeffaf Maskara 105 lira
Naturalove Temalı Baskılı Peçete 20'li 35 lira
Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150'li 25 lira
Sleepy Islak Havlu 3×90 Adet 79,50 lira
Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 27,50 liraCafe Crown Tahinli Türk Kahvesi 100 gr 27,50 lira
Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 24,50 lira
Dimes %100 Karışık Meyve Suyu Çeşitleri Smoothie 310 ml 21,50 lira
Siri Shake Tahıllı Meyveli İçecek 18,50 lira
OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TLOLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
Philips Air Fryer 5.999 TL
Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL
Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TLRange Vantilatör 899 TL
Keysmart Dijital Baskül 279 TL
Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 179 TLSalata Kurutucusu 129 TL
Temizlik Seti 129 TL
Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL
Slim Askı Seti 34,50 TL
Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL
SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL
SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TLSGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL
SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL
SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL
Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL
Konuşan Defne Bebek 379 TL
Kamyonlar 199 TL
Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL
Geometrik Şekiller 129 TL
Ahşap Tak Çak 99 TL
Kadın Şortlu Takım 199 TL
Kadın Crop Şort Takım 159 TL
Erkek Deniz Şortu 149 TL
Safari Şapka 125 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL