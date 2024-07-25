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  • BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
Ekonomi

BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

Cuma günleri raflarını aktüellerle dolduran BİM'de bu hafta yine yok yok. BİM'in satışa sunduğu ürünler arasında OFF ROAD BENZİNLİ ATV ve elektrikli bisiklet EB2 öne çıkıyor. BİM'de ayrıca Ahşap Tak Çak 99 TL, Kadın Şortlu Takım 199 TL, Kadın Crop Şort Takım 159 TL, Erkek Deniz Şortu 149 TL, Safari Şapka 125 TL, Koltuk Örtüsü 119 TL ve Valiz Organizer Set 79 TL'den satışa sunulacak.

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM her hafta cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM 26 Temmuz kataloğu ürünleri belli oldu. Bu hafta kataloğa göre, Büyük Buz Aküsü 59,50 TL, Pedallı Çöp Kovası 179 TL, Salata Kurutucusu 129 TL, Temizlik Seti 129 TL ve Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM 26 Temmuz kataloğu...

BİM AKTÜEL 23 TEMMUZ 2024

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 225 lira

Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 135 lira

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49 lira

Sek Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 lira

Fide Ton Balığı 4×80 gr 79,75 lira

Bizim Margarin Kâse 250 gr Paket 250 gr 49,50 lira

Peysan Süt Karameli Süt Reçeli 23,75 lira

Naturalove Ananas Lamba 275 lira

Multivitamin Şeffaf Maskara 105 lira

Naturalove Temalı Baskılı Peçete 20'li 35 lira

Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150'li 25 lira

Sleepy Islak Havlu 3×90 Adet 79,50 lira

Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 27,50 lira

Cafe Crown Tahinli Türk Kahvesi 100 gr 27,50 lira

Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 24,50 lira

Dimes %100 Karışık Meyve Suyu Çeşitleri Smoothie 310 ml 21,50 lira

Siri Shake Tahıllı Meyveli İçecek 18,50 lira

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

Philips Air Fryer 5.999 TL

Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

Range Vantilatör 899 TL

Keysmart Dijital Baskül 279 TL

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

Slim Askı Seti 34,50 TL

Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Konuşan Defne Bebek 379 TL

Kamyonlar 199 TL

Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

Geometrik Şekiller 129 TL

Ahşap Tak Çak 99 TL

Kadın Şortlu Takım 199 TL

Kadın Crop Şort Takım 159 TL

Erkek Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

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