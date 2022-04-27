BİM'de bu hafta neler var? BİM 29 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Elektrikli katlanır bisikletler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Ayçiçeği esintisi sloganıyla öne çıkan çiçek desenli tekstil ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 29 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 29 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye; tamir&bakım ürünlerinden duvar boyalarına, teknolojiden elektrikli ev aletlerine, züccaciye ve mutfak ürünlerinden, Tadilat ve bakım ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Polosmart Airmaster Drone 499 TL, Rookie Işıklı Scooter 239 TL, Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL, Dijitsu 32″ Ready Tv 1.999 TL, Polosmart Mouse ve Mousepad Seti 99,90 TL, Rookie Işıklı Scooter 239 TL, Starcom Kablo Düzenleme Seti 19,90 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli katlanır bisikletler bir sayfayı kaplıyor. BİM'de bu hafta; Mekanik disk fren sistemli Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL, Jeep YDIII Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 9.499 TL ve Küba RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8.999 TL fiyattan satılacak.

Bu Cuma BİM'de Elektrikli Ev aletleri grubunda; Termostatlı Akel Davul Fırın 399 TL, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 349 TL, Chef's Pro Cam Kapaklı Sahan 74,90 TL, Çelik uç ve bıçaklara sahip mikser aparatlı AC motorlu 2 yıl garantili Chef's Pro Blender Seti 279 TL, Icemax 24 Litre Buzluk Termos 199 TL, Musluklu 15 Litre Termos 99,90 TL, Buz Aküsü 6,90 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM'de bu hafta hırdavat kapsamında el aletleri yer alıyor. Seramik ve Granit Kesme Makinesi ve Tokmak 329 TL, Çok Amaçlı Tekne Kova 59,90 TL, Derz Kazıma Aparatı 19,90 TL, Maket Bıçağı 9,90 TL, Şerit Metre 29,90 TL, Profesyonel Yer Fırçası 14,90 TL, Elastk Kova 16 Litre 39,90 TL, El Aletleri 69,90 TL, Silikon Tabancası ve Silikon 49,90 TL, Halı Kaydırmaz Bant 14,90 TL'den satışa sunulacak.

Bim Aktüel Kataloğu içindeki tekstil ve giyim grubunda ise; Erkek Polo Yaka T-Shirt 69,90 TL, Erkek Çocuuk Baskılı Polo Yaka T-Shirt 29,90 TL, Kız Çocuk Tayt – Penye Takımı 49,90 TL, Kız Çocuk Çantalı Jile Elbise 49,90 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 279 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Takımı 199 TL, Molinella Ayçiçeği Desenli Masa Örtüsü 69,90 TL, Ayçiçeği Desenli Sandalye Minderi 14,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM'in "Ayçiçeği esintisi" etiketiyle hazırlanan sayfasında ise; Ayçiçeği Desenli Saklama Kabı 7,50 TL, Çöp Kovası 19,90 TL, Rakle Ayçiçeği Desenli Meşrubat Bardağı 7,90 TL, Benante Ayçiçeği Desenli Melamin Kek Fanusu ve Spatula 69,90 TL,

Benante Ayçiçeği Desenli Melamin Servis Tepsisi Çeşitleri 54,90 TL, Ayçiçeği Desenli Mutfak Önlüğü 19,90 TL, Molinella Ayçiçeği Desenli Fırın Eldiveni 14,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 29 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Borcam Yuvarlak Tepsi 49,90 TL, Ayçiçeği Desenli Kapaklı 2 Katlı Organizer 24,90 TL, Borosilikat 6'lı Kulplu Kahve Fincanı 179 TL, Paslanmaz Süzgeç 19,90 TL, Lav 6'lı Demet Çay Bardağı 24,90 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 6,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu cuma çocuklar için hazırlanan ürünler ise şu şekilde: Pedallı Araba 249 TL, Bisiklet 16 Jant 799 TL, Lisanslı Top 19,90 TL, Konuşan Cansu Bebek 69,90 TL, Barbie Alışverişte Oyun Seti 129 TL, Hot Wheelss Üçlü Arabalar 44,90 TL,

Puzzle 1000 Parça 34,90 TL, Değerlere İlk Adım Serisi Kitapları 5,90 TL, İlk Yapıştırmalarım Serisi 7,50 TL, Konuşan Minik Roza Bebekler 29,90 TL, Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatıcı 59,90 TL, Kedi Limi Faaliyet Kitapları 7,50 TL, Barbie Çalışma Masası 149 TL, Karma Kartela Oyuncaklar 29,90 TL, Karma Araçlar 29,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan; Çok amaçlı ürünler, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak ürünleri ile Eğitici ve öğretici oyuncaklardan oluşan harika ürüner bu Cuma BiM'de satışa sunulacak.