BİM'de bu hafta neler var? BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Ocak 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, katlanır yataktan elektrikli süpürgeye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; 29 TL, 59 TL ve 99 TL olmak üzere 3 grupta tek fiyatlı ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 5 Ocak Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; 4K smart özellikli LG 55 İnç UHD Webos Smart TV 18,999 TL, Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10,999 TL, Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 14,799 TL ve Dijitsu 43 İnç FHD Android Smart TV 5,799 TL'den satışa sunulacak.