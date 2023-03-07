BİM'de bu hafta neler var? BİM 7 Mart 2023 Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu salı; Atıştırmalıklar, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Çikolatalar ve Atıştırmalıklar, Kişisel Bakım ürünleri, Takılar ve hijyen grubunda harika ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Milka 300 gr Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 49,50 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta salı günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 7 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Ülker 4×40 gr Albeni 15 TL, Nestle 210 gr Salep 29,50 TL, Indomie 5'li Gurme Noodle 35 TL, Hotline 500 ml Enerji İçeceği 9,50 TL, Ofçay Hazine 1 Kg Siyah Çay 72,50 TL, Nestle 224 gr Sıcak Çikolata 29,50 TL, Haribo 130 gr Yumuşak Şeker 11,50 TL, Simbat 400 gr Karışık Kuruyemiş 37,50 TL,

Simbat Çıtır Kaplamalı Cips Fıstık 16,50 TL, Eti 8×61 gr Kremalı Çilekli Bisküvi 27,50 TL, Tetto 150 gr Mini Gevrek Kurabiye 18,50 TL, Olips 76 gr Limon & Portakallı Şeker 9,50 TL, Pringles 70 gr Orijinal Patates Cipsi 19,50 TL, Milka 168 gr Damla Çikolatalı Kurabiye 32,50 TL'den yer alıyor.

BİM 7 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Jelibon 80 grYumuşak Şeker Ekşi Karpuz 8,50 TL, Ülker 300 gr Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 18 TL, Ülker 3×76 gr Taç Kraker Susamlı Çörekotlu 15,50 TL, Richy 4×25 gr Fındık Krema Dolgulu Gofret 13,50 TL, Milka 300 gr Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 49,50 TL, Kent 5×13 gr Lolipop Şekerleme Topitop Music 12,50 TL,

First 2×27 gr Karpuz Ve Yeşil Nane Aromalı Sakız 14,50 TL, Milka 300 gr Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 49,50 TL, Nescafe 100 gr Çözünebilir Kahve Taster's Choice 39,50 TL, Mini Cookies 100 gr Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 27,50 TL, Asetat 400 gr Şeker Tereyağlı Sütlü-Tereyağlı Kahveli 24,50 TL, Milka Choco Pause 260 gr Çikolatalı Kremalı Sandviç Bisküvi 37,50 TL olarak raflarda yerini aldı.

BİM'deki kişisel bakım ürünleri ise başlıca şöyle: Golden Rose Oje 17,50 TL, Çiçekli Led Işık Zinciri 69 TL, L'Oreal 200 ml Tonik 39,50 TL, Golden Rose Likit Ruj 42,50 TL, Golden Rose Maskara 52,50 TL, Naturalove Mor Küpe 29,50 TL, Bingo 8 Kg Toz Deterjan 139 TL, Naturalove Su Yolu Bileklik 30 TL,

Naturalove Kirpik Kıvırıcı 22,50 TL, Casilli Çiçek Desenli Büstiyer 79 TL, Newgen Yüz Bakım Kremi 32,50 TL, Angie 150 ml Vücut Spreyi 32,50 TL, Naturalove Çıt Çıt Yan Toka 19,50 TL, Angie 250 ml Vücut Losyonu 29,50 TL, Blume Nature 6'lı Kağıt Havlu 28,50 TL, Newgen Yüz Serumu Çeşitleri 42,50 TL, Kalyon Tırnak Bakım Ürünleri 39,50 TL, Highgenic 750 ml Aktif Köpük 19,50 TL, Elidor Şampuan ve Saç Kremi Seti 75 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta indirimde olan ürünlerin devamında; Blume Nature 8'li Tuvalet Kağıdı 26,50 TL, Naturalove Mini Maske Fırça Seti 14,50 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,50 TL, Naturalove Kaş Şekillendirme Seti 32,50 TL, Mr. Green Selülozik Bulaşık Süngeri 9,50 TL, Nivea 75 ml Arındırıcı Pirinç Peeling 44,50 TL, Naturalove Makyaj Fırça ve Sünger Seti 55 TL, Gilette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 69 TL,

Vernel Max 1200 ml Supreme Elegance 49,50 TL, L'Oreal Micellar 200 ml Temizleme Suyu 39,50 TL, Dream Air Buhurdanlık – Esans ve Mum Seti 79 TL, Esda Store Kelebek Tasarım Takı Organizer 17,50 TL, Golden Rose 120 ml Makyaj Sabitleyici Sprey 44,50 TL, Mr. Green 50×60 cm Mikrofiber Mutfak Havlusu 26,50 TL, Finish Ultimate Plus 75'li Bulaşık Makinesi Tableti 239 TL olarak karşımıza çıkıyor.