BİM'de bu hafta neler var? BİM 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Namaz elbisesinden iğne oyasına, Televizyondan hırdavat malzemelerine, Powerbank'tan Otomatik Temizlik Setine varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Dikiş seti Yumak ve giyim ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 8 Mart aktüel ürünler kataloğu



BİM'de bu cuma Televizyon çeşitleri, Cep Telefonu, Powerbank, Hırdavat Ürünleri, Katlanır Yer Sofrası, Cam ve Plastik ürünler ve Namaz malzemeleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

Senna 50 İNÇ 50SNF9000U FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 10.999 TL

Senna 32 İNÇ 32SN6000H HD READY ANDROID 13 SMART TV 4.299 TL

Tecno SPARK 10 4 GB/128 GB Cep Telefonu 5.499 TL

Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 4.999 TL

Polosmart TWS KULAKLIK FS70 279 TL

Polosmart MAGSAFE Şarj Aleti PSM110 349 TL

Polosmart 10.000 MAH Powerbank PBS101 279 TL

Bim 8 Mart 2024 Kataloğu içeriğinde Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinde bu hafta;

Paşabahçe Tokio 2'li Kase 39,50 TL

Kırmızı Kapaklı Borcam 89 TL

Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 99 TL

Benante 4'lü Oval Tabak 149 TL

Benante Figürlü Kupa 129 TL

LAV Vera Çay Seti 169 TL

LAV 3'lü Espresso Bardağı 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 44,50 TL

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL

Stormax Saklama Kabı 26,50 TL

Stormax 1,5 Litre Saklama Kabı 22,50 TL

Kurbağacık Anahtar 189 TL

Tornavida Seti 124 TL

Allen Anahtar Takımı 125 TL

Demir Testere Kolu 300 mm 79 TL

Çatal Başlı Çekiç 250 g 75 TL

Lavabo Açma Sustası 3 m 75 TL

Kapı Pencere İzolasyon Bandı 69 TL

Şerit Metre 5x19 mm 69 TL

Plastik Çekpas 49 TL

Çaydanlık 429 TL

Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 15 cm 700 ml 109 TL

Cam Kurabiyelik 900 cc 99 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc 59 TL

Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 39,50 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 99 TL

LAV Vera Çay Seti 169 TL

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~ 35 L 179 TL

Stormax Saklama Kabı ~2,5 L 26,50 TL

Stormax Saklama Kabı ~1,5 L 22,50 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi ~ 25 L 149 TL

Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL

Çelik Termos Bardak ~470 ml 189 TL

Tekstil ve Giyim grubunda ki fırsat ürünlerinde;

Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL

Kadın ve Erkek Sweatshirt 99 TL

Kadın ve Erkek Mest 189 TL. Namaz Elbisesi 169 TL

Penye Şal 59 TL

Mevlüt Örtüsü 135 TL

Desenli Seccade 65 TL

Taşlı Zikirmatik 49,50 TL

Tesbih Taşlı Zikirmatik 2'li Set 69 TL

Seccade 2'li Set 89 TL. Kadın Yağmurluk 99 TL Çocuk Yağmurluk 99 TL

Önü Kapalı Kadın ve Erkek Terlik 119 TL

Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL. Kapı Önü Paspası 39,50 TL.

Altın Başak Yazma İpliği 8,50 TL

Dikiş 10'lu Seti 99 TL

Dikiş 5'li Seti 59 TL

Dantel İpliği 100 gr 39,50 TL. Yazma 59 TL

Flamlı Eşarp 59 TL.

İğne Oyası İpliği 8,50 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 41,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

Makara 2'li Set 89 TL

Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL

Kiğılı Sweatshirt 349 TL

Sweatshirt Kadın/Erkek 99 TL

Yağmurluk Kadın 99 TL

Yağmurluk Çocuk 99 TL

Namaz Elbisesi 169 TL

Namaz Elbisesi 65 TL

Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 69 TL

Tesbih-Seccade Set 89 TL