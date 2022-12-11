BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu salı temizlik ürünleri, bebek bezleri ve kozmetik grubunda özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Simli Bralet ve Işıltılı crop dikkat çeken giyim ürünleri arasında yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 13 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 13 Aralık aktüel kataloğunun ikinci sayfasında ise kahvaltılık ürünler, bakliyatlar ve sıvı yağ gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü için hazırlanan broşürünün ilk sayfasında; Sek 1 Kg Tereyağı 169 TL, Pınar 3'lü Labne 52,50 TL, Banvit Kanat Piliç 29,50 TL, Banvit Baget Piliç 29,50 TL, Banvit Sarma Piliç 29,50 TL, Bref Wc Blok Gel 34,50 TL, Balparmak Çiçek Balı 69 TL, Senfoni Sıvı Sabun 36,50 TL, Queen Havlu Kağıt 89,00 TL, Dr. Qetker 4'lü Pizza 63,50 TL, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 369 TL, 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 75 TL, 2 Kg Tam Yağlı Yoğurt 49,50 TL, Efsane 5 Kg Pilavlık Pirinç 99 TL, Oba 5 Kg Buğday Unu 42,50 TL, Fiskobirlik Siyah Filiz Çay 54,50 TL fiyatla yer alıyor.

BİM 13 aralık 2022 katalogları Bebek bezinde, ekose ürünlerde, bazı tekstil ürünlerinde, kişisel temizlik ürünlerinde de indirimler içeriyor.

Agu Baby Bebek Bezi Eko Paket 155,00 TL'den satılacak. Bebek bezlerinin adet fiyatına bakacak olursak 4 numara bezde adet fiyat 1,5 tl'ye; 5 numaralı bez ise bir. 89 tl ye gelirken 6 numaralı 5 ise 2. 21 t ye denk geliyor. Ayrıca onu bebek bakım örtüsü 26,50 tl den satılırken ıslak havlu 100 yirmili olarak 13,50 tl'ye geliyor.

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan temizlik ürünlerinde; Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 64,50 TL, İçim Süzme Taze Beyaz Peynir 39,50 TL, Marmarabirlik Doğal Siyah Zeytin 59 TL, Agu Baby Bebek Bezi Eko Paket 155,00 TL, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 115,00 TL, Antebella Kakaolu Fındık Kreması 49,00 TL, Biryağ Pet Kavanoz 5 L Ayçiçek Yağı 169 TL, Bulut Konsanrte Çamaşır Yumuşatıcı 29,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki iç giyim ve bujiteri ürünlerinde; Düz Taç 19,50 TL, Saç Fırçası 34,50 TL, Işıltılı Toka 24,50 TL, Düğüm Taç 24,50 TL, Kurdela Toka 22,50 TL, Casilli Sütyen 59,00 TL, Brut Parfüm 109,00 TL, Makyaj Fırçaları 27,50 TL, Golden Rose Oje 16,90 TL, Casilli Simli Bralet 79,00 TL, Casilli Erkek Boxer 27,50 TL, Çocuk Havlu Çorap 19,50 TL, Casilli Simli Çorap 109,00 TL,

Makeover Kaş Waxı 24,00 TL, Golden Rose Maskara 42,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 36,50 TL, Çıngıraklı Bebek Çorabı 19,50 TL, Loreal Paris Kil Maskesi 79,00 TL, Termal Bayan Bay Çorap 26,50 TL, Rebul Bay Bayan Parfüm 54,50 TL, Naturalove Tırnak Törpüsü 17,50 TL, Loreal Paris Yüz Yıkama Jeli 59,00 TL, Makeover Serum Fondoten 26,50 TL, Bambu Çubuklu Oda Kokusu 49,00 TL, Labswool Kışlık Bay Bayan Çorap 24,50 TL fiyatıyla yer alıyor.

Ayrıca oral-b şarjlı diş fırçası ürünü starter pack modeliyle ve +1 yedek başlığıyla 369 liradan müşterisini bekliyor.

Son olarak ise gece lambası baykuş ve civciv modeli olarak 22,50 tl'den satılacak.