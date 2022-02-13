BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 15 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

13 Şubat 2022 Pazar 14:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 14:46

BİM 15 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile Hijyen ürünleri ve Bebek Bezlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 15 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Sebamed Bebek Şampuanı, jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paket, Finish Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu, Persil Toz Deterjan 7 Kg, Hyperactive Derz Temizleyici, Gliss Saç Bakım Maskesi, Powerkey Eco Led Ampul 9W, Evony Maske 50'li, Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, Colgate Ağız Bakım Suyu, Dermokil Yüz Bakım Maskesi, Naturalove Silikon Maske Fırçası gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı İçerisinde 100lü maxi 4 numara (1,19 TL adet), 82li Junior 5 numara (1,45 TL adet) ve 70li X-Large 6 numara (1,7 TL adet) bez bulunan JennyWilly marka bebek bezleri 119,00 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM 15 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğundaki hijyen grubunda; Roomstar 100ml bambu çubuklu bebek oda kokusu 19,90 TL'den ve Sebamed bebek şampuanı 250ml 37,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 66,90 TL, Queen Havlu Kağıt 12'li 49,90 TL'den ve Blume Peçete 200'lü 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki Temizlik ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

Bim 8 Şubat 2022 Aktüel Kataloğu ile Salı gününe özel indirimli ürünlerde; Finish Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu 99,90 TL, Pril Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 450 ml 13,50 TL, Parex Bulaşık Eldiveni 8,90 TL, Mr.Green Temizlik Bezi Seti 5'li 26,90 TL, Sleepy Hijyenik Ped 18,90 TL, Sleepy Islak Havlu 50'li 7,90 TL ve Sera Kilitli Poşet 12'li 7,90 TL indirimli fırsat ürünleri olarak dikkat çekiyor.

Persil Toz Deterjan 7 Kg 69,90 TL, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 34,90 TL ve Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 14,90 TL. Ek olarak Vanish Leke Çıkarıcı 1800 ml 24,90 TL, Hypo Çamaşır Suyu 4 Kg 18,90 TL ve Cif Krem Sprey 750 ml 19,90 TL,

BİM 15 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 46,90 TL, Işıl Sıvı Sabun 4 Litre 27,50 TL ve Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 ml 11,90 TL, Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 8,90 TL ve Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 12,90 TL. Domestos WC Blok 2'li 16,90 TL olarak yer alıyor.

Ayrıca Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü 1000 ml 14,90 TL ve Cillit Bang Yağ ve Kir Sökücü 1000 ml 14,90 TL. Ayrıca Bref WC Temizleyici Jel 700 ml 24,90 TL ve Aks Yüzey Temizleyici 750 ml 4,50 TL. Son olarak ise Güldal Ocak / Fırın Köpük Temizleyici 500 ml 11,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Carla Mini Yüz Paleti 12,90 TL, Flormar Maskara 24,90 TL ve Carla Dudak Koruyucu 7,90 TL, Kajal Dudak Kiti 22,50 TL, Flormar Extra Shine Oje / Tırnak Bakım Yağı 12,90 TL, Mara Oje 3'lü 19,90 TL, Kiva Parfüm 50 ml 29,90 TL, Kiva Deodorant 150 ml 14,90 TL ve Kiva Dudak Koruyucu 9,90 TL. Kiva Yara Bandı 10'lu 4,90 TL ve Pure Line Duş Jeli 400 ml 14,90 TL

Ayrıca Kiva Yara Bandı 10'lu 4,90 TL ve Pure Line Duş Jeli 400 ml 14,90 TL, Işıl Zeytinyağlı Sıvı Sabun 600 ml 12,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu salı Gliss ürünleri de indirimde! 15 Şubat kataloğunda Gliss Şampuan 250 ml 29,90 TL ve Gliss Saç Bakım Maskesi 200 ml 29,90 TL olarak aktüel ürünler kataloğunda yer alacak.