BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 21 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 21 Mart 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et ürünleri, Dondurulmuş ürünler, Temizlik ve Hijyen ürünleri, Kişisel bakım ürünlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 21 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Yüz Kesesi 19,75 TL, Slip Çamaşır 19,50 TL, Banyo Kesesi 29,50 TL, Philips AAA İnce Pil 45 TL, Philips AA Kalem Pil 45 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda spor kıyafetleri, kişisel bakım ve çorap gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde; Neutrogena 75 ml Vücut Losyonu 32,50 TL, Comfort Family 2'li Erkek Patik Çorap 25 TL, Comfort Family Erkek Kadın Çorap 11,50 TL, Casilli Yan Dantelli Toparlayıcı Külot 29,50 TL, Miofit Destekli Seamless Spor Sütyeni 87,50 TL, Comfort Family 2'li Erkek Soket Çorap 24,50 TL, Comfort Family 2'li Kadın Soket Çorap 19,50 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 85 TL, Miofit Yüksek Bel Toparlayıcı Seamless Spor Tayt 87,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Orkid Hijyenik Günlük Ped 45 TL, Orkid Hijyenik Ped Gece 59,50 TL, Pırlanta Sütyen Slip Takım 119 TL, Cire Aseptine 150 ml Vazelin 22,50 TL, Dualpeeling Kese ve Sabunluk 29,50 TL, Casilli Özel Gün Destek Külodu 59,50 TL, Casilli Genis Fileli Sporcu Boxer 39,50 TL, Casilli Geniş Fileli Sporcu Büstiyer 59,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Dost 200 ml Ayran 4,50 TL, Dost 1,5 Litre Ayran 22,50 TL, Mezzet Revani Çeşitleri 25 TL, Banvit 700 gr Nugget 39,50 TL, Sek Milkshake Çeşitleri 13,50 TL, Sahan 350 gr İçli Köfte 59,50 TL, Dost 200 ml Bitkisel Krema 8,50 TL, Danet Dana Dilimli Salam 28,50 TL,

Beşler 300 gr Dana Sucuk 59,50 TL, Fitomer Bitki Çayı Çeşitleri 26,50 TL, Dost 1 Litre %0,1 Yağlı Süt 14,75 TL, Cumhuriyet 90 gr Pastırma 38,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 34,50 TL, Pek Food 330 gr Lahmacun 39,50 TL, Maret 100 gr Dana Kavurma 35,50 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL, Dost 330 ml Bademli İçecek 12,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Fitomer 100 ml Çörek Otu Yağı 47,50 TL, Miss 1+1 Litre Bulaşık Deterjanı 39,75 TL, Erpiliç 700 gr Piliç Kokteyl Sosis 39,50 TL, Dost 400 gr Çiftlik Kaşkaval Peyniri 65 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 25 TL, Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 14,75 TL,

Namet 500 gr Soslu Dana Döner 57,50 TL, Danet 70 gr Dana Füme Kaburga 29,50 TL, Fitomer 100 ml Sarı Kantaron Yağı 47,50 TL, Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 32,90 TL, Fitomer 100 ml Hindistan Cevizi Yağı 47,50 TL, Fairy Losyon 1500 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 39,50 TL olarak raflarda yerini alacak.