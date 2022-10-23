BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 25 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 25 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda hijyen ürünlerindeki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile yüz bakım ürünlerinde indirimler var. İşte BİM salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 25 EKİM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı; Kişisel bakım ürünleri, iç giyim kapsamında tekstil ürünleri ve temizlik malzemeleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Golden Rose, Billmatik, Mr. Green, Naturalove ve Sleepy ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 25 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğundaki temizlik ürünleri grubunda; Solo 6'lı Kağıt Havlu 32,50 TL, Doa Yüzey Temizleyici 11,50 TL, Peros 12 Kg Toz Deterjan 154 TL, Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 115 TL, Dove 500 ml Sıvı Sabun 26,50 TL, Molped 30'lu Günlük Ped 21,50 TL, Protex 20m Alüminyum Folyo 28,50 TL,

Billmatik 1,5 Kg Toz Deterjan 25,50 TL, Vileda 2'li Ultra Çizmez Sünger 16,50 TL, Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 57,50 TL, Güldal 750 ml Ultra Çamaşır Suyu 9,50 TL, Molped Pure&Soft 24'lü Ped Gece 46,50 TL, Sleepy Bio 40'lı Natural Islak Havlu 12,50 TL, Sleepy Bio 48'li Natural Külot Bez Maxi 99 TL.

25 Ekim 2022 Bim aktüel kataloğunun Haftanın Önerileri etiketli yeni ürünleri devamında; Molped Pure&Soft 34'lü Ped Normal 46,50 TL, Mr. Green 3'lü Desenli Mikrofiber Bez 26,50 TL, Sleepy Bio 40'lı Natural Külot Bez Junior 99 TL, Sleepy Bio 32'li Natural Külot Bez Xlarge 99 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğu içinde büyük indirimlerle satışa sunulacak olan bu ürünlerin devamında; Freshball 20'li Bulaşık Makinesi Tableti 15,50 TL, Wellnax 21 gr Çekmece ve Dolap Kokusu 12,50 TL, Pofu 1000 ml Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 19,50 TL, Elidor 500 ml Şampuan ve 200 ml Saç Kremi Seti 46,50 TL, Camsil 500 ml Matik ve 750 ml Ernet Sirkeli Temizleyici 28,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 25 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğundaki kozmetik grubunda; Casilli 3'lü Slip 45,90 TL, Golden Rose Oje 13,50 TL, Dream Air Buhurdanlık 69 TL, Promani Cımbız Seti 39,50 TL, Angie 75 ml El Kremi 13,50 TL, Mara 50 gr Kaş Waxı 24,50 TL, Promani Kirpik Kıvırıcı 32,50 TL, Propedi Tırnak Makası 29,50 TL, Naturalove Saç Fırçası 39,50 TL,

Kaş Şekillendirme Seti 38,50 TL, Golden Rose Maskara 36,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 32,50 TL, Casilli Büstiyer Slip Takım 69 TL, Prize 1 Litre Oda Spreyi 27,50 TL, Rbl 150 ml Saç Kokusu 26,50 TL, Silikon 2'li Maske Fırçası 29,50 TL, La Diva 100 gr Katı Sabun 12,50 TL, Rbl 300 ml Vücut Losyonu 32,50 TL, Rbl 100 ml Kadın Parfümü 54,50 TL, Angie 260 ml Vücut Spreyi 34,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

BİM 25 Ekim 2022 Aktüel Kataloğu ile Salı gününe özel indirimli ürünlerde; Naturalove Makyaj Süngeri 14,50 TL, Propedi Ayak Tırnak Makası 32,50 TL, Naturalove Saten Düğüm Taç 24,50 TL, Naturalove Büzgülü Saten Taç 18,50 TL,

Naturalove Aynalı Kutu Organizer 49 TL, Naturalove Şeffaf Makyaj Çantası 24,50 TL, Nailmed 40 gr Tırnak Bakım Yağı 21,50 TL, Dermokil Soyulabilir Ayak Maskesi 19,50 TL, Naturalove Şişeli Saç Boyama Tarağı 26,50 TL, Powerdent Herbal 75 ml Diş Macunu 12,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta; Diadermine 150 ml Yüz Temizleme Jeli 49,50 TL, Naturalove Kuyruklu Saten Kurdela Toka 19,50 TL, Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maske Çeşitleri 9,50 TL, Naturalove 2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça 15,50 TL, Diadermine 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 49,50 TL, Naturalove Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 39,50 TL, Naturalove 8'li Mini Deri Çantalı Makyaj Fırça Seti 45 TL, Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,50 TL'den satılacak.