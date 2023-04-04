BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. BİM'de bu hafta çok sayıda fırsat ürünü yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı; Kahvaltılıklar, dondurulmuş ürünler, hijyen grubu ve kişisel bakım ürünlerde indirim fırsatları öne çıkıyor. 4 Nisan BİM Kataloğu ile bu hafta Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri, Queen Kağıt Havlu, Danet Dana Yarım Kangal Sucuk ve Casilli Renkli Sütyen Slip Takım gibi ürünlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda Danet Dana Yarım Kangal Sucuk, Beşler Dana Macar Salam, Lezita Dondurulmuş Ispanak ve Mozzarella Dolgulu Piliç Kroket, Tat Ketçap Mayonez Set Sıkı Dostlar, Veronelli Kalem Makarna, Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti, Newgen Micellar Makyaj Temizleme Suyu, Angie El Kremi, Naturalove Bukle Belirginleştirici Tarak, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı ve çok daha fazlası indirimli fiyatıyla müşteriye sunuldu.

BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketi ile Temizlik ve hijyen Ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Peynir çeşitleri, Sos çeşitleri, İç Giyim Ürünleri, Bakliyat, Şarküteri ve Süt ürünlerinde seçili fırsat ürünlerinde indirimler var.

BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri sırasıyla şöyle....

Golden Rose Oje 17,50 TL

Lipz 15 ml Lip Balm 22,50 TL

Asperox Ultra 1 Litre Yağ Sökücü Sarı Güç 29,75 TL

Air 120 gr Mum Dream 35 TL

Angie 75 ml El Kremi 14,50 TL

Newgen Micellar 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 33 TL

Bella Natural 150 ml Organik Hindistan Cevizi Yağı 36,50 TL

Mara 50 ml Kaş Waxı 26,75 TL

Golden Rose Lip Gloss 44,50 TL

Claderm 20 ml Kil Maskesi 5,75 TL

Elidor 160 ml Saç Maskesi 48,75 TL

Asperox 2,5 Litre Yüzey Temizleyici 35,50 TL

Queen 3 Katlı 24'lü Tuvalet Kağıdı 117,50 TL

Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL

Naturalove Bukle Belirginleştirici Tarak 32,50 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 47,50 TL

Nascita Lolipop Saç Tokası 19,50 TL

Lionesse Tırnak Bakım Seti 32,50 TL

Angie 160 ml Vücut Spreyi 29,50 TL

Casilli Renkli Sütyen Slip Takım 99 TL

Queen 3 Katlı 12'li Kağıt Havlu 95 TL

Golden Rose Renkli Maskara 44,50 TL

Mara 8 ml Hızlı Oje Kurutucu 34,50 TL

Macromax Renkli Mikrofiber Bez 62,50 TL

Mr.Green Desenli Bulaşık Süngeri 18,50 TL

Bim 4 Nisan 2023 Aktüel kataloğunun ikinci sayfasındaki fırsat ürünleri ise şu şekilde...

Tat Sos Çeşitleri 19,75 TL

Polonez 150 gr Piliç Füme 17,50 TL

Tunas 850 gr Sade ve Kakaolu Tahin Helvası 62,50 TL

Erpiliç 1000 gr Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 54,50 TL

Namet 150 gr Dana Kebap 27,50 TL

Eker 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 99,50 TL

Eker 900 gr Probiyotik Yoğurt 29,50 TL

Pınar 4×1 Litre Yarım Yağlı Süt 79,50 TL

Efsane 5000 gr Osmancık Pirinç 135 TL

Danet 150 gr Dana Macar Salam 31 TL

Veronelli 500 gr Kalem Makarna 11,50 TL

Filiz 350 gr Yumurtalı Bukle Makarna 13,25 TL

Danet 200 gr Dana Yarım Kangal Sucuk 54 TL

Aknaz 1000 gr Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 139 TL

Veronelli 500 gr Burgu Makarna 11,50 TL

Beşler 240 gr Dana Macar Salam 35,50 TL

Banvit 1000 gr Piliç Kokteyl Sosis 59,90 TL

Veronelli 500 gr Spagetti Makarna 11,50 TL

Tat Ketçap Mayonez Set Sıkı Dostlar 44,50 TL

Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 79,50 TL