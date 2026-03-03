BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

BİM, güçlü yatırımlarıyla kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeye devam ediyor. Gaziantepli kadın üreticilerden tedarik edilen yöresel lezzetler cevizli sucuk Türkiye'nin dört bir yanındaki BİM mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Üretimin her aşamasında kadınların emeği olan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan BİM mağazalarındaki yerini alıyor.

GELENEKSEL LEZZET, YÜKSEK GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI

Yüksek kalite ve gıda güvenliği kriterlerine uygun şekilde analiz edilerek üretime alınan hammaddeler, Gaziantep'te yaşayan kadınların emeğiyle hazırlanıyor. Üretim ve paketleme süreçlerinin tamamı, hijyen standartlarına uygun olarak gerçekleştirilirken, hammadde kabulünden ürünün paketlenmesine kadar tüm aşamalar izlenebilir şekilde denetleniyor.

BİM, uygun fiyat politikasıyla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluştururken, yerel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor