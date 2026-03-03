İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9869
  • EURO
    51,0608
  • ALTIN
    7275.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek
Ekonomi

BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

BİM, yerel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. BİM'in özel markalı ürün portföyüne eklediği cevizli sucuk, Gaziantepli kadınların el emeğiyle; ve yüksek gıda güvenliği standartlarıyla üretiliyor. Yerel istihdamı destekleyen üretim modeliyle yöresel lezzetlerin korunmasına yardımcı olan BİM, kadınların ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek oluyor.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 14:05 - Güncelleme:
BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek
ABONE OL

BİM, güçlü yatırımlarıyla kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeye devam ediyor. Gaziantepli kadın üreticilerden tedarik edilen yöresel lezzetler cevizli sucuk Türkiye'nin dört bir yanındaki BİM mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Üretimin her aşamasında kadınların emeği olan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan BİM mağazalarındaki yerini alıyor.

GELENEKSEL LEZZET, YÜKSEK GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI

Yüksek kalite ve gıda güvenliği kriterlerine uygun şekilde analiz edilerek üretime alınan hammaddeler, Gaziantep'te yaşayan kadınların emeğiyle hazırlanıyor. Üretim ve paketleme süreçlerinin tamamı, hijyen standartlarına uygun olarak gerçekleştirilirken, hammadde kabulünden ürünün paketlenmesine kadar tüm aşamalar izlenebilir şekilde denetleniyor.

BİM, uygun fiyat politikasıyla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluştururken, yerel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor

  • yerel üretim
  • kadın istihdamı

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.