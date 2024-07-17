BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM aktüel ürünleri her hafta kısıtlı stoklarla satışa sunuluyor. Beklediği ürünleri kaçırmak istemeyenler günler öncesinden katalog araştırmalarına başlıyor. Peki, BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu cuma BİM'de iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL fiyatla satışa sunulacak. İşte kataloğun tamamı...

BİM 19 TEMMUZ 2024 KATALOĞU

BİM 19 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL

Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.299 TL

Casper VIA M35 Cep Telefonu 7.899 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 69 TL

Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL

BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Fakir Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL

INTEX Seahawk Şişme Bot 4.299 TL

INTEX Tamir Kiti 15 TL

INTEX Ayak Pompası 199 TL

INTEX Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

INTEX Yunus Deniz Yatağı 399 TL

INTEX Deniz Yatağı 99 TL

INTEX Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Elbise 129 TL

El Havlusu 29,50 TL

Barbie Bebek 169 TL

Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL

3'lü Arabalar 199 TL

Oyuncak Kamyon 399 TL

Oyuncak Puset 149 TL

Kumbara 22,50 TL

Doktor Seti 79 TL

Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Kedi Tüy Tarağı 59 TL

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL

Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL

Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL

Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL

Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL

Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL

Yeşillik Saklama Kabı 79 TL

Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL

Modüler Raf 299 TL

Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL

Okyanus Kahvaltılık 125 TL

Kare Badya 35 TL

Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL

Saplı Organizer Sepet 17,50 TL