BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM aktüel ürünleri her hafta kısıtlı stoklarla satışa sunuluyor. Beklediği ürünleri kaçırmak istemeyenler günler öncesinden katalog araştırmalarına başlıyor. Peki, BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu cuma BİM'de iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL fiyatla satışa sunulacak. İşte kataloğun tamamı...
BİM 19 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.299 TL
Casper VIA M35 Cep Telefonu 7.899 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL
Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 69 TL
Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL
BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL
RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL
Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Fakir Tea N More 1.099 TL
Fakir Tost Makinesi 1.699 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL
Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL
INTEX Seahawk Şişme Bot 4.299 TL
INTEX Tamir Kiti 15 TL
INTEX Ayak Pompası 199 TL
INTEX Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL
INTEX Yunus Deniz Yatağı 399 TL
INTEX Deniz Yatağı 99 TL
INTEX Pencereli Deniz Yatağı 269 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL
Elbise 129 TL
El Havlusu 29,50 TL
Barbie Bebek 169 TL
Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL
3'lü Arabalar 199 TL
Oyuncak Kamyon 399 TL
Oyuncak Puset 149 TL
Kumbara 22,50 TL
Doktor Seti 79 TL
Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
Kedi Tüy Tarağı 59 TL
Chef's Tava Seti 2'li 379 TL
Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL
Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL
Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL
Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL
Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL
Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL
Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL
Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL
Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL
Yeşillik Saklama Kabı 79 TL
Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL
Modüler Raf 299 TL
Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL
Okyanus Kahvaltılık 125 TL
Kare Badya 35 TL
Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL
Saplı Organizer Sepet 17,50 TL